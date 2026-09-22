Bí thư Thành ủy Hà Nội: Bảo đảm tái định cư với hạ tầng đồng bộ mới thu hồi đất

Sau khi lắng nghe ý kiến đóng góp của các cử tri, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, thành phố sẽ tiếp thu, đánh giá và xử lý nghiêm túc, đầy đủ những nội dung thuộc thẩm quyền. Những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương, thành phố sẽ có kiến nghị. Những nội dung cần phối hợp với địa phương khác, thành phố cũng sẽ thực hiện nghiêm túc.



Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: QUANG THÁI

Riêng đối với quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, theo đồng chí Trần Đức Thắng, đây là một trong những quy hoạch lớn của thành phố, được Ban Thường vụ Thành ủy họp nhiều lần, chỉ đạo với nguyên tắc bám sát vào Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị (về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới), định hướng quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm và các quy định pháp luật có liên quan.

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án, đồng chí Trần Đức Thắng cho biết, Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân để xây dựng chính sách theo thẩm quyền của thành phố. Phương án tái định cư sẽ gồm tái định cư tại chỗ và bố trí tại các xã, phường gần nơi ở cũ của người dân, với hạ tầng đầy đủ, đồng bộ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: QUANG THÁI

“Chỉ khi hoàn thành tái định cư với hạ tầng đồng bộ thì thành phố mới thực hiện thu hồi đất tại nơi ở hiện tại của người dân. Thành phố sẽ tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân để hoàn thiện phương án trước khi phê duyệt quy hoạch”, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu.

Thủ đô đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ để thực hiện các mục tiêu đề ra. Thành phố sẽ hành động quyết liệt hơn nữa trong việc chuyển hóa các cơ chế, chính sách vượt trội thành những động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và mang lại cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc hơn cho người dân Thủ đô.

NGUYỄN HƯỞNG