Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên⁸

Với sự hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên, mở ra cơ hội tiếp cận kỹ thuật điều trị chuyên sâu ngay tại địa phương cho người bệnh mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tặng hoa chúc mừng ca ghép thận đầu tiên đã thực hiện thành công. Ảnh: PHÚ NGÂN

Sáng 19-10, tại TP Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tổ chức lễ công bố thành công ca ghép thận đầu tiên.

Cặp vợ chồng thực hiện ca ghép thận đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai rưng rưng xúc động cảm ơn đội ngũ y bác sĩ. Ảnh: PHÚ NGÂN

Người hiến thận là anh Lê Phương Thanh (sinh năm 1986), người nhận thận là vợ anh, chị Hoàng Thị Hiên (sinh năm 1980, cùng ngụ tại phường Tân Triều, TP Đồng Nai). Đây cũng là ca ghép thận đầu tiên được thực hiện tại TP Đồng Nai.

Lễ công bố thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Thực hiện: PHÚ NGÂN

Theo BSCKII Đinh Cao Minh, Phó Giám đốc phụ trách điều hành hoạt động Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, cho biết ca ghép thận đầu tiên đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển kỹ thuật cao của bệnh viện, thể hiện quyết tâm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và từng bước làm chủ các kỹ thuật y học tiên tiến.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Sở Y tế TP Đồng Nai và sự đồng hành của Bệnh viện Chợ Rẫy trong quá trình chuẩn bị, triển khai kỹ thuật. Đồng thời, ghi nhận nỗ lực của ê-kíp ghép thận gồm các chuyên khoa Ngoại Niệu, Thận nhân tạo, gây mê hồi sức, xét nghiệm, dược, chẩn đoán hình ảnh, kiểm soát nhiễm khuẩn cùng các bộ phận liên quan.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tặng hoa tri ân chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã hỗ trợ ca ghép tạng thành công. Ảnh: PHÚ NGÂN

Phát biểu tại buổi lễ, BSCKII Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc Sở Y tế TP Đồng Nai, trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc, các chuyên gia và đội ngũ y tế Bệnh viện Chợ Rẫy đã trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn, chuyển giao kinh nghiệm và đồng hành cùng đội ngũ y tế Đồng Nai trong quá trình chuẩn bị, thực hiện ca ghép thận đầu tiên.

Theo BSCKII Đỗ Thị Nguyên, sự hợp tác giữa hai bệnh viện không chỉ góp phần vào thành công của ca ghép mà còn tạo nền tảng để đội ngũ y tế Đồng Nai tiếp tục học hỏi, nâng cao năng lực chuyên môn. Bà mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai bệnh viện tiếp tục được củng cố, mở rộng sang đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật và phát triển các lĩnh vực chuyên sâu khác.

Giám đốc Sở Y tế TP Đồng Nai Đỗ Thị Nguyên tặng hoa chúc mừng đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên. Ảnh: PHÚ NGÂN



Lãnh đạo Sở Y tế TP Đồng Nai cũng nhấn mạnh, thành công của ca ghép thận đầu tiên là dấu mốc đáng ghi nhận, nhưng chưa đồng nghĩa bệnh viện đã làm chủ toàn diện kỹ thuật này. Bệnh viện cần tiếp tục chuẩn hóa quy trình chuyên môn, đào tạo nhân lực, tăng cường hợp tác và duy trì chất lượng điều trị an toàn, ổn định để phát triển kỹ thuật ghép thận bền vững.

Theo số liệu tổng hợp trong báo cáo của ngành Y tế, năm 2026, TP Đồng Nai có khoảng 844 người bệnh thường trú mắc bệnh thận mạn giai đoạn cuối cần điều trị thay thế thận. Số người bệnh phải chạy thận nhân tạo tiếp tục tăng qua các năm, đặt ra yêu cầu phát triển thêm các phương pháp điều trị chuyên sâu. Việc triển khai kỹ thuật ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại địa phương, giảm nhu cầu chuyển tuyến xa và các chi phí phát sinh, đồng thời mở thêm hy vọng cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

PHÚ NGÂN