VĐV bơi Việt kiều Nguyen Hoa Watson đã có Kỷ lục Quốc gia đầu tiên tại nội dung 50m ếch nam ngay tại vòng loại.

Phạm Thanh Bảo sẽ phải nỗ lực cạnh tranh huy chương các cự ly bơi ếch trước Nguyen Hoa Watson. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trước khi bước vào vòng chung kết diễn ra tối 22/11, môn bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã chứng kiến hai kỷ lục mới, cùng được thiết lập bởi kình ngư Việt kiều Nguyen Hoa Watson (An Giang) ở cự ly 50m ếch.

Tại vòng loại diễn ra sáng cùng ngày, Nguyen Hoa Watson đạt thành tích 27 giây 16, dẫn đầu vòng đấu và giành quyền vào chung kết. Thành tích này được Ban tổ chức công nhận là kỷ lục quốc gia mới, phá sâu kỷ lục cũ 27 giây 66 do chính anh thiết lập hồi tháng 5/2025.

Ngoài kỷ lục quốc gia, thành tích 27 giây 16 của Nguyen Hoa Watson còn được công nhận là kỷ lục mới của Đại hội. Kỷ lục cũ thuộc về cố kình ngư Nguyễn Hữu Việt (Hải Phòng), với thành tích 28 giây 30 tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2010 tổ chức ở Đà Nẵng.

Trước đó, đã xuất hiện một số ý kiến thắc mắc về việc Nguyen Hoa Watson có đủ điều kiện đăng ký tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 hay không. Để làm rõ vấn đề, Bộ phận chuyên môn Ban tổ chức môn bơi đã họp kỹ thuật trước khi tranh tài chính thức để công bố đầy đủ danh sách VĐV tham gia thi đấu. Đồng thời, tất cả VĐV góp mặt đều được kiểm tra đăng ký theo Điều lệ của Đại hội và Điều lệ môn thi đấu trước khi được cho phép tranh tài.

Các nội dung bơi ếch nam tại Đại hội đang nhận được sự quan tâm do VĐV Nguyen Hoa Watson (An Giang) có tên trong chương trình thi đấu.

Gương mặt này sẽ cạnh tranh trực tiếp cùng VĐV nam số 1 Việt Nam hiện tại ở các cự ly bơi ếch nam là Phạm Thanh Bảo.

Theo đăng ký, Nguyen Hoa Watson sẽ góp mặt cự ly 50m, 100m và 200m ếch nam. VĐV này đã thi đấu giải vô địch bơi tại Mỹ và đạt được các thông số đáng chú ý trước khi dự Đại hội.

Trong ngày 22-11, chung kết cự ly 50m ếch nam có 8 VĐV tranh tài gồm Lê Trọng Phúc (An Giang), Lê Thành Được (Quân đội), Tạ Minh Hiếu (Hải Phòng), Nguyen Hoa Watson (An Giang), Phạm Thanh Bảo (Vĩnh Long), Bùi Sỹ Nhất (TPHCM), Võ Văn Tiến (Đồng Tháp) và Nguyễn Văn Thắng (Hà Nội).

MINH CHIẾN