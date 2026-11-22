Sau 23 ngày diễn ra (từ ngày 10-10 đến 1-11), chương trình chạy bộ cộng đồng UpRace 2026 đã nhận được đóng góp hơn 1,2 tỷ đồng. Số tiền này sẽ dành chăm lo học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, vùng biên giới và hải đảo.

Vận động viên tham gia chạy bộ cộng đồng UpRace 2026 và đóng góp ủng hộ Quỹ vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo. Ảnh: HỒNG HẢI

Sáng 22-11, Quỹ vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo tổ chức tổng kết chương trình chạy bộ cộng đồng UpRace 2026.

Chương trình có sự tham gia của 59 đội, với hơn 11.750 vận động viên, thực hiện tổng cộng gần 274.960km. Trong đó, có 7 đội trường học; 13 đội doanh nghiệp; 14 đội xã, phường và 25 đội thuộc các nhóm hội viên Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu”. Chương trình còn có sự tham gia của một đội tại Brisbane (Australia).

Với thông điệp “Sải bước vì một Việt Nam vươn mình”, đây là mùa giải UpRace thứ 8 được tổ chức, nhằm kết nối cộng đồng, doanh nghiệp, trường học và các tổ chức xã hội thông qua hoạt động chạy bộ trực tuyến và trực tiếp.

Bên cạnh đóng góp từ những bước chạy trực tiếp, nhiều cá nhân, doanh nghiệp cũng ủng hộ kinh phí, sản phẩm cho chương trình.

Kết thúc chương trình, Ban tổ chức UpRace 2026 đã tiếp nhận đóng góp hơn 1,2 tỷ đồng vào Quỹ Vì tuổi trẻ vùng cao và hải đảo. Nguồn kinh phí này sẽ được sử dụng để trao 8.000 suất học bổng trong năm học 2026-2027 cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, vùng biên giới và hải đảo có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình thu hút nhiều vận động viên tham gia. Ảnh: HỒNG HẢI

Qua 8 mùa tổ chức, UpRace đã thu hút hơn 1 triệu người tham gia, với khoảng 30 triệu km bước chạy và đóng góp hơn 39 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội.

THÁI PHƯƠNG