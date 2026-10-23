Cà Mau: Cần di dời hơn 3.200 hộ dân khỏi vùng thiên tai, khu vực rừng phòng hộ

Đại biểu tham dự hội thảo

Tại hội thảo, đại diện Sở NN-MT tỉnh Cà Mau cho biết, toàn tỉnh Cà Mau hiện có trên 200km bờ biển bị sạt lở và gần 1.100km bờ sông bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, bố trí nơi ở an toàn và bảo đảm sinh kế ổn định, lâu dài.

Giai đoạn 2026–2030, tỉnh Cà Mau dự kiến bố trí, sắp xếp ổn định 3.255 hộ dân (gồm 2.402 hộ cần di dời khỏi vùng thiên tai và 853 hộ thuộc diện bố trí ra khỏi rừng đặc dụng, rừng phòng hộ). Để thực hiện phương án này, tỉnh cần xây dựng 14 điểm, khu dân cư; tổng kinh phí khái toán khoảng 884 tỷ đồng.

Nhà của người dân sống ở khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai - bờ biển Đông, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

Tại hội thảo, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, nhiệm vụ phòng, chống sạt lở cần được triển khai đồng bộ với việc bố trí, sắp xếp tái định cư cho người dân. Để thực hiện hiệu quả, tỉnh sẽ tập trung huy động nguồn lực, khai thác nguồn lực đất đai và hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân.

Ông Lê Văn Sử nhận định, trong bối cảnh ngân sách còn hạn chế, việc huy động nguồn lực xã hội, nhất là thu hút doanh nghiệp đầu tư, là giải pháp quan trọng. Tỉnh đang nghiên cứu lồng ghép chương trình tái định cư với chính sách khuyến khích phát triển nhà ở xã hội và khai thác nguồn lực đất đai để bổ sung vốn triển khai các chương trình, dự án.

“Để người dân di dời với chi phí thấp, tỉnh sẽ thực hiện chính sách hỗ trợ phù hợp, đồng thời gắn việc di dời với bảo đảm sinh kế cho người dân”, ông Lê Văn Sử nhấn mạnh.

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