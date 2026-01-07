Cà Mau: Hơn 26.820 tỷ đồng phòng chống sạt lở

Ngày 7-1, Sở NN-MT tỉnh Cà Mau cho biết, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án phòng, chống sạt lở bờ biển, bờ sông đến năm 2030 và định hướng đến 2050 trên địa bàn tỉnh.

Sạt lở khu vực cửa biển Hố Gùi (tỉnh Cà Mau)

Trọng tâm của đề án là ưu tiên đầu tư xử lý các khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư, công trình hạ tầng trọng yếu ven sông, ven biển.

Cùng với đó, áp dụng các giải pháp công trình phù hợp điều kiện địa chất, thủy văn và đặc thù bờ biển dài, nền đất yếu của tỉnh Cà Mau; kết hợp công trình cứng với công trình mềm, công trình sinh thái.

Tổng nhu cầu vốn cho giải pháp công trình là hơn 26.820 tỷ đồng, trong đó, chiều dài đê kè dự kiến đầu tư khoảng 301km, bao gồm 3 nhóm công trình chính: nhóm công trình kè khôi phục đường bờ biển, nhóm công trình bảo vệ bờ biển, nhóm công trình bảo vệ bờ sông.

Về nhóm giải pháp phi công trình, tỉnh Cà Mau tập trung tuyên truyền, nâng cao tính chủ động cho chính quyền các cấp và cộng đồng dân cư về ý thức, trách nhiệm trong việc phòng ngừa, xử lý sạt lở; tổ chức diễn tập ứng phó với các tình huống thiên tai, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai cho cộng đồng.

Song song, tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý việc xây dựng công trình, nhà cửa hoặc thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh trái phép, sai phép làm ảnh hưởng hoặc gây sạt lở bờ sông, bờ biển.

TẤN THÁI