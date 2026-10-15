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Ca sĩ Lohan trình diễn gần 20 ca khúc cùng Bảo Thy, Lương Bích Hữu, Andiez

SGGPO

Ca sĩ Lohan vừa biểu diễn gần 20 ca khúc tại đêm nhạc "Prince on fancon", với màn kết hợp cùng ca sĩ Bảo Thy, nhạc sĩ Andiez, ca sĩ Lương Bích Hữu, ca sĩ Rio đã mang đến một đêm nhạc nhiều cảm xúc cho khán giả.

Đêm nhạc diễn ra vào tối 14-10, là dịp để Lohan mang những ca khúc trong album Prince on đến gần hơn với khán giả.

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Prince on fancon trở thành một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình âm nhạc của Lohan

Prince on fancon còn chiêu đãi khán giả bằng loạt tiết mục đặc biệt, với màn kết hợp giữa Lohan, Bảo Thy và Andiez trong bản mashup gồm các ca khúc: Nhà giả kim cô đơn, 1 phút, Suýt nữa thì...

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Lohan, Bảo Thy và Andiez trong bản mashup

Lương Bích Hữu tiếp tục mang đến một bất ngờ khi cùng Lohan thể hiện bản mashup Vô lăng hoàng hônCô gái Trung Hoa. Sự kết hợp tạo nên một màn giao thoa thú vị giữa hai thế hệ nghệ sĩ, để lại dấu ấn cho khán giả thưởng thức đêm nhạc.

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Lương Bích Hữu và Lohan trong đêm nhạc

Lohan cũng có màn tái hợp với Rio trong ca khúc So good. Sự ăn ý của cả hai nghệ sĩ tham gia chương trình Anh trai "Say Hi" 2025 trên sân khấu, biến tiết mục trở thành một trong những điểm nhấn sôi động của chương trình.

THU HƯƠNG

Từ khóa

Prince on fancon Lohan Bảo Thy Andiez Lương Bích Hữu

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