Sáng 28-11, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Phạm Hổ (28-11-1926 – 28-11-2026), Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức chương trình “Phạm Hổ - Nhà thơ sống nhiều tuổi thơ” nhằm tưởng nhớ và tôn vinh một trong những cây bút tiêu biểu của văn học thiếu nhi Việt Nam.

Nhiều thế hệ bạn đọc yêu mến nhà thơ Phạm Hổ có mặt tại lễ kỷ niệm. Ảnh: THU HÀ

Không khí buổi lễ ấm áp như một cuộc gặp gỡ của những người bạn nhiều thế hệ cùng dành tình yêu cho văn chương Phạm Hổ. Tại đây, những câu chuyện, kỷ niệm về nhà thơ được nhắc lại cho thấy sức sống bền bỉ của những tác phẩm đã đi qua nhiều thế hệ.

Các nhà văn, nhà thơ cùng nhìn ngắm cuốn sách đầu tiên của nhà thơ Phạm Hổ. Ảnh: THU HÀ

Chia sẻ tại chương trình, nhà thơ Trần Đăng Khoa nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Phạm Hổ. “Tôi thấy ở đây rất nhiều bạn đọc đủ các lứa tuổi, có người tóc đã bạc, có người còn trẻ và đặc biệt là các em thiếu nhi. Và như thế tức là Phạm Hổ vẫn đang sống, đồng hành cùng với chúng ta”, nhà thơ Trần Đăng Khoa nói.

Nhà thơ Phạm Hổ là 1 trong những thành viên sáng lập Nhà xuất bản Kim Đồng, có nhiều đóng góp cho xuất bản sách thiếu nhi. Tổng Biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng Vũ Thị Quỳnh Liên chia sẻ: “Văn chương của ông không áp đặt những bài học mà luôn khơi gợi để các em tự cảm nhận về tình bạn, lòng nhân ái và tình yêu thiên nhiên. Chính vì những giá trị ấy, các tác phẩm của ông sau gần 70 năm vẫn được bạn đọc yêu mến”.

Các bạn nhỏ tham quan không gian trưng bày tác phẩm của nhà thơ Phạm Hổ. Ảnh: THU HÀ

Sinh tại An Nhơn, Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai), trong hơn nửa thế kỷ cầm bút, Phạm Hổ sáng tác nhiều thể loại, từ thơ, văn xuôi đến kịch bản sân khấu, phim hoạt hình, song dành nhiều tâm huyết nhất cho văn học thiếu nhi.

Những tác phẩm như Mười quả trứng tròn; Xe chữa cháy; Mẹ, mẹ ơi cô bảo; Chuyện hoa chuyện quả… đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ người Việt Nam. Với ngôn ngữ giản dị, trong sáng, giàu nhạc điệu, nhà thơ Phạm Hổ đã tạo nên một thế giới hồn nhiên, nơi cỏ cây, hoa lá, những con vật và cả những đồ vật quen thuộc đều trở nên có tâm hồn, biết trò chuyện, sẻ chia và kết bạn. Từ những điều nhỏ bé, bình dị, ông khơi gợi ở trẻ thơ tình yêu thiên nhiên, tình bạn và lòng nhân ái.

Không chỉ sáng tác, nhà thơ Phạm Hổ còn tích cực bồi dưỡng, khuyến khích những cây bút trẻ, góp phần xây dựng và phát triển nền văn học thiếu nhi Việt Nam. Ông được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2001.

Không gian trưng bày sách “Phạm Hổ với tuổi thơ” cũng đưa bạn đọc trở về với những chặng đường sáng tác của nhà thơ qua các ấn bản được gia đình và những người yêu mến sưu tầm, gìn giữ. Gần 20 năm kể từ ngày nhà thơ Phạm Hổ đi xa, cuộc gặp gỡ của nhiều thế hệ bạn đọc trong ngày sinh nhật lần thứ 100 của ông cho thấy văn chương Phạm Hổ vẫn đang sống trong đời sống đương đại.

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VĨNH XUÂN