Các xã, phường lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao, chung tay vì cộng đồng

Ngày 18-10, hàng ngàn người dân tại xã Kim Long, xã Phú Giáo và phường Vũng Tàu (TPHCM) tham gia chương trình đi bộ đồng hành, hưởng ứng Tuần lễ “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” năm 2026.

Gần 500 người dân xã Kim Long đi bộ đồng hành

Ngày 18-10, UBND xã Kim Long tổ chức lễ khai mạc chương trình đi bộ đồng hành hưởng ứng Tuần lễ “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” năm 2026, thu hút gần 500 vận động viên tham gia.

Clip: Gần 500 người tham gia đi bộ đồng hành ở xã Kim Long

Phát biểu khai mạc, bà Trần Thị Kim Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Long, nhấn mạnh sức khỏe là tài sản vô giá của mỗi người, đồng thời là nguồn lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, quốc phòng. Mỗi cá nhân khỏe mạnh góp phần xây dựng gia đình khỏe mạnh, từ đó lan tỏa đến cộng đồng.

Ban tổ chức kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân duy trì thói quen tập luyện thể dục, thể thao hàng ngày, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Lãnh đạo xã Kim Long tham gia đi bộ đồng hành. Ảnh: QUANG VŨ

Ngay sau lễ phát động, các vận động viên đi bộ theo lộ trình từ cổng Trường THCS Kim Long đến trụ sở Công an xã, sau đó quay lại theo hướng quốc lộ 56 và trở về điểm xuất phát.

Bà Trần Thị Kim Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Long phát biểu tại ngày hội. Ảnh: QUANG VŨ

Chương trình góp phần thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng, nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe từ cơ sở. Xã Kim Long đồng thời khuyến khích mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên, từng bước hình thành lối sống năng động, lành mạnh.

Xã Phú Giáo kêu gọi mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao

Cùng ngày, xã Phú Giáo tổ chức lễ đi bộ đồng hành hưởng ứng Tuần lễ “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” năm 2026. Chương trình thu hút khoảng 700 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đại diện các hội, đoàn thể, học sinh và người dân trên địa bàn tham gia.

Ông Ngô Trung Thành, Phó Chủ tịch UBND xã phát biểu phát động. Ảnh: NGUYỄN MINH

Phát biểu phát động, ông Ngô Trung Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Giáo, kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng tuần lễ, thực hiện thông điệp: “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”. Việc duy trì thói quen vận động không chỉ giúp nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần mà còn góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong cộng đồng.

Đông đảo cán bộ, người dân xã Phú Giáo tham gia đi bộ đồng hành

Ngay sau lễ phát động, khoảng 700 người cùng đi bộ qua một số tuyến đường thuộc khu vực trung tâm hành chính xã Phú Giáo. Hoạt động tạo không khí sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân đối với phong trào rèn luyện thân thể.

Phường Vũng Tàu đi bộ, quyên góp hơn 900 triệu đồng

Tại Công viên Tam Giác Bãi Trước, phường Vũng Tàu tổ chức chương trình đi bộ với chủ đề “Bước chân yêu thương – Kết nối cộng đồng – Chung tay vì người nghèo”. Chương trình thu hút hơn 2.500 người tham gia.

Clip: Hơn 2.500 người tham gia đi bộ ở phường Vũng Tàu

Phát biểu tại chương trình, ông Vũ Đăng Khoa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu, nhấn mạnh truyền thống "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách của dân tộc"; đồng thời cho rằng mỗi bước chân không chỉ thể hiện ý thức rèn luyện sức khỏe mà còn gửi gắm tình yêu thương, sự sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.

Ông Vũ Đăng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu trao thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo tại chương trình. Ảnh: THÀNH HUY

Ông Vũ Đăng Khoa kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân tiếp tục đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” phường Vũng Tàu năm 2026, chung tay thực hiện mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau.

Người dân ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt và quét mã QR ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo". Ảnh: THÀNH HUY

Dịp này, phường trao bằng tri ân các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo”, với tổng số tiền 871 triệu đồng. Ban tổ chức cũng trao thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, người tham gia tiếp tục ủng hộ thông qua quét mã QR hoặc đóng góp trực tiếp. Tổng số tiền tiếp nhận đến khi kết thúc chương trình đạt hơn 900 triệu đồng.

2.500 người dân phường Vũng Tàu đi bộ đồng hành chung tay vì người nghèo năm 2026. Ảnh: THÀNH HUY

Sau các hoạt động, hơn 2.500 người cùng đi bộ qua các tuyến đường khu vực Bãi Trước, trong đó có đường Quang Trung, đường Hạ Long và những tuyến đường theo lộ trình của ban tổ chức. Hình ảnh đông đảo người dân cùng sải bước không chỉ lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao mà còn thể hiện trách nhiệm cộng đồng trong công tác chăm lo an sinh xã hội.

QUANG VŨ - THÀNH HUY - XUÂN TRUNG