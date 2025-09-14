Đi bộ đồng hành gây Quỹ “Vì người nghèo”: Mỗi bước chân - Triệu tấm lòng, vì Tân Định gắn kết và phát triển

Ngày 13-9, tại phường Tân Định, TPHCM đã diễn ra chương trình đi bộ đồng hành gây Quỹ “Vì người nghèo”, với chủ đề “Tân Định gắn kết và phát triển”.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tham dự chương trình đi bộ đồng hành gây Quỹ “Vì người nghèo”, với chủ đề “Tân Định gắn kết và phát triển”

Sự kiện này do Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Định phối hợp tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn hội, doanh nghiệp, học sinh và người dân địa phương.

Ngay từ sáng sớm, lãnh đạo địa phương cùng hàng trăm người trong trang phục áo đỏ sao vàng đã cùng nhau tập trung, khởi động và tham gia lộ trình đi bộ quanh các tuyến đường trung tâm phường, trong không khí hứng khởi và gắn kết.

Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn hội, doanh nghiệp, học sinh và người dân địa phương

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Đinh Minh Phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Định, Trưởng Ban vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”, chia sẻ: “Chương trình đi bộ hôm nay không chỉ là hoạt động thể thao rèn luyện sức khỏe, mà còn chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” tốt đẹp của dân tộc. Mỗi bước chân là triệu tấm lòng sẻ chia, để yêu thương lan tỏa đến những hoàn cảnh khó khăn”.

Chương trình đi bộ gây quỹ không chỉ là hoạt động thể thao rèn luyện sức khỏe, mà còn chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách” tốt đẹp của dân tộc

Bà Phương cũng cho hay, trong thời gian tới, Ban vận động sẽ tiếp tục triển khai rộng rãi hoạt động gây quỹ, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, cam kết sử dụng minh bạch, đúng đối tượng, đúng thời điểm, để Quỹ “Vì người nghèo” thực sự trở thành điểm tựa vững chắc trong công tác an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Hải Quân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Định, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình, khẳng định: “Thông qua hoạt động thiết thực này, chúng ta tiếp tục khẳng định sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng”.

Đại diện Công ty VWS cũng đã tham gia cùng đoàn đi bộ và trao tặng kinh phí ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo"

Tại buổi phát động, với sự chung tay của cán bộ, công chức, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, trường học và nhân dân địa phương, số tiền đóng góp ban đầu đã vượt 700 triệu đồng.

Điều này thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng mạnh mẽ, đồng thời tiếp thêm nguồn lực để chăm lo cho những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau theo chủ trương của chính phủ.

Theo đó, chương trình lần này còn gắn liền với nhiều hoạt động ý nghĩa như trao học bổng khuyến học cho học sinh, sinh viên nghèo; tặng điện thoại di động cho hộ cận nghèo để tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, hành chính công; trao thẻ bảo hiểm y tế cho lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn và thành viên nghiệp đoàn xe ôm…

Ban tổ chức tặng hoa, gửi lời tri ân đến những đơn vị đồng hành góp phần vào thành công chung của chương trình

Là một trong những doanh nghiệp chính đồng hành cùng với chương trình, đại diện Công ty xử lý chất thải Việt Nam (VWS) cũng đã tham gia cùng đoàn đi bộ và trao tặng kinh phí ủng hộ quỹ, góp phần vào thành công chung của chương trình.

Bà Huỳnh Lan Phương, Phó Tổng giám đốc Công ty VWS bày tỏ: “VWS không chỉ tập trung vào công tác xử lý chất thải, bảo vệ môi trường thành phố, mà còn luôn mong muốn chung tay cùng chính quyền và nhân dân địa phương, nhằm hỗ trợ các hoạt động xã hội được chăm lo tốt hơn”.

Sự kiện khép lại trong không khí ấm áp, vui tươi với các phần quà, những tấm giấy khen và những bó hoa tươi thắm được gửi đến cho người dân, đại diện doanh nghiệp, thể hiện tinh thần nhân văn và sẻ chia sâu sắc.

Với thông điệp “Mỗi bước chân – Triệu tấm lòng”, chương trình đi bộ đồng hành phường Tân Định đã để lại dấu ấn đẹp về tinh thần đoàn kết, lan tỏa yêu thương và trách nhiệm xã hội. Đồng thời, khẳng định sự gắn kết chặt chẽ giữa chính quyền, địa phương, doanh nghiệp và người dân trong hành trình kiến tạo cộng đồng vì một tương lai phát triển bền vững.

QUANG KHOA