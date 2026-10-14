Sức sống cơ sở

Cảnh giác nguy cơ tội phạm ma túy xâm nhập cơ sở lưu trú

SGGPO

Tội phạm ma túy có xu hướng dịch chuyển địa điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy sang các cơ sở lưu trú du lịch. Vì vậy, cần phải siết chặt quản lý, tăng khả năng nhận diện dấu hiệu bất thường ngay từ cơ sở.

Ngày 14-10, tại phường Tam Thắng, Sở Du lịch TPHCM phối hợp Công an TPHCM tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến quy định pháp luật về quản lý cơ sở lưu trú du lịch, an ninh trật tự, phòng chống ma túy và phòng ngừa lừa đảo trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú năm 2026.

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Đại diện Sở Du lịch TPHCM trao đổi một số nội dung về quản lý cơ sở lưu trú tại hội nghị. Ảnh: QUANG VŨ

Tại hội nghị, đại diện Công an TPHCM đã cảnh báo về xu hướng dịch chuyển địa điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo đó, các đối tượng có xu hướng chuyển từ những cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh, trật tự sang các địa điểm mang tính riêng tư, khép kín, khó kiểm soát hơn như căn hộ chung cư, homestay, villa, khu nghỉ dưỡng, resort cao cấp và cơ sở lưu trú ngắn ngày.

Sự dịch chuyển này đặt ra thách thức mới đối với công tác quản lý lưu trú. Những không gian vốn phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, du lịch và lưu trú riêng tư có thể bị lợi dụng làm địa điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nếu thiếu sự kiểm soát, chủ động phòng ngừa. Vì vậy, các đơn vị kinh doanh cần phải tuân thủ quy định pháp luật, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường và phối hợp với cơ quan chức năng khi cần thiết.

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Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: QUANG VŨ

Tại hội nghị, cơ quan chức năng còn cập nhật một số quy định mới về kinh doanh, quản lý cơ sở lưu trú; hướng dẫn bảo đảm an ninh, trật tự, khai báo lưu trú, quản lý cư trú và người nước ngoài; đồng thời cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo trong hoạt động du lịch, đặc biệt là giả mạo cơ sở lưu trú và lừa đảo đặt phòng trực tuyến.

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Trung tá Tiến sỹ Trần Minh Luân - Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUANG VŨ

Theo đại diện Sở Du lịch TPHCM, việc bảo đảm an ninh, an toàn là yếu tố quan trọng tạo dựng niềm tin của du khách và uy tín điểm đến.

Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp các tình huống thực tế, khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nhằm tăng cường phối hợp, chủ động phòng ngừa tội phạm, bảo vệ du khách và giữ gìn hình ảnh điểm đến TPHCM an toàn, văn minh.

QUANG VŨ

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Công an TPHCM Tam Thắng Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh Trần Minh Luân Lưu trú Villa Homestay Dịch chuyển Chủ động phòng chống Lừa đảo

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