Cháy nhà nghi sạc xe điện qua đêm, một cụ bà tử vong

Trưa 9-10, Công an phường Khánh Hội phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà dân trên đường Đoàn Văn Bơ khiến 1 người tử vong.