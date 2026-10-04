TPHCM: Cháy lớn nhà kho sofa, mút xốp và xưởng ghế văn phòng

Rạng sáng 4-10, ngọn lửa bùng phát dữ dội tại nhà kho, xưởng sản xuất ghế trên đường Trần Văn Giàu (phường Tân Tạo, TPHCM) khiến nhiều tài sản bị hư hỏng, giao thông qua khu vực ảnh hưởng.