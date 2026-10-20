Chủ tịch VWS: Làm doanh nghiệp phải biết chia sẻ với cộng đồng

Theo ông David Dương, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VWS Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam – VWS (xã Hưng Long, TPHCM), làm doanh nghiệp là phải tử tế; không chỉ tử tế trong kinh doanh mà còn phải có trách nhiệm với cộng đồng, biết sẻ chia và chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện VWS trao bảng tượng trưng ủng hộ 50 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” TPHCM, hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026

Từ những cây cầu nối nhịp giao thông nông thôn ở miền Tây đến các chương trình hỗ trợ người nghèo, trao học bổng và chăm lo đời sống người lao động… VWS đang từng bước lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội bằng những hành động thiết thực.

Đại diện các đơn vị và địa phương tham dự lễ khánh thành cầu Rạch Bờ Dừa tại xã Châu Thành, TP Cần Thơ, góp phần giúp người dân đi lại thuận tiện, học sinh đến trường an toàn

Ngày 17-10 vừa qua, hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM phát động, VWS đã chung tay đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo” của thành phố, góp phần chăm lo đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để họ vươn lên trong cuộc sống. Không chỉ sẻ chia với những mảnh đời còn nhiều khó khăn, VWS còn dành kinh phí thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM để hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, thiên tai. Qua đó, VWS mong muốn góp thêm nguồn lực để chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, giúp người dân có thêm niềm tin, động lực vươn lên trong cuộc sống, đồng thời lan tỏa truyền thống đoàn kết, nghĩa tình của TPHCM và chung sức hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững.

VWS cùng Báo Thanh Niên và các mạnh thường quân đồng hành xây dựng cầu Rạch Bờ Dừa, góp phần cải thiện hạ tầng giao thông nông thôn và hỗ trợ đời sống người dân

Cùng ngày, VWS cùng Báo Thanh Niên và các mạnh thường quân khánh thành cầu Rạch Bờ Dừa tại xã Châu Thành (TP Cần Thơ), góp phần giúp người dân đi lại thuận tiện, học sinh đến trường an toàn và việc vận chuyển nông sản dễ dàng hơn. Đây là hoạt động thiện nguyện thường niên mà VWS đồng hành cùng Báo Thanh Niên. Những công trình này thể hiện sự chung tay của doanh nghiệp trong việc cải thiện hạ tầng giao thông nông thôn, giúp người dân thuận lợi hơn trong sinh hoạt, lao động và học tập.

Với VWS, các hoạt động vì cộng đồng là một phần trong định hướng phát triển gắn với trách nhiệm xã hội mà ông David Dương, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VWS hướng đến trong quá trình đầu tư vào lĩnh vực môi trường tại Việt Nam. Bên cạnh nhiệm vụ xử lý chất thải, VWS luôn đồng hành cùng chính quyền ở TPHCM và các tỉnh thành triển khai các chương trình hỗ trợ thiết thực, hướng đến những nhóm người cần được sẻ chia.

Đại diện các tổ chức, doanh nghiệp tham gia chương trình “Thành phố nghĩa tình – Kết nối yêu thương”, chung tay đóng góp nguồn lực chăm lo người nghèo và các hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM

Bên cạnh hỗ trợ trước mắt, doanh nghiệp còn quan tâm đến việc tạo điều kiện để các hộ nghèo phát triển sinh kế, từng bước ổn định cuộc sống. Quỹ “Hỗ trợ cộng đồng David Dương” do ông David Dương sáng lập năm 2011 hướng đến cung cấp nguồn vốn sinh kế, giúp các gia đình có thêm điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh và cải thiện thu nhập.

Trong các hoạt động hướng đến cộng đồng, giáo dục cũng là lĩnh vực được VWS quan tâm. VWS thường xuyên đồng hành cùng chương trình học bổng Nguyễn Hữu Thọ tại TPHCM, hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục con đường học tập. Ngoài ra, quỹ học bổng của VWS cũng đã hỗ trợ hàng trăm học sinh hiếu học có hoàn cảnh đặc biệt, tiếp thêm cơ hội để các em tiếp tục đến trường…

Thành lập năm 2005, VWS đang vận hành Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (bãi rác Đa Phước) - một trong những trung tâm tiếp nhận chất thải sinh hoạt quy mô lớn của TPHCM. Nơi đây đang tiếp nhận gần 5.000 tấn rác sinh hoạt/ngày, tương đương khoảng một nửa tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt của TPHCM. Rác sau thu gom được xử lý theo phương thức chôn lấp hợp vệ sinh, dựa trên các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Mỹ. Song song với công nghệ ng xử lý hiện hữu, VWS cho biết đang tăng tốc chuyển đổi đốt phát điện nhằm giảm thiểu tỷ lệ chôn lấp theo định hướng của TPHCM. Theo kế hoạch, nhà máy dự kiến có công suất xử lý khoảng 3.000 tấn rác/ngày. Đây là lượng rác còn lại sau khi được phân loại để tái chế và làm phân hữu cơ. Tổng vốn đầu tư dự kiến gần nửa tỷ USD, sử dụng công nghệ tiên tiến chuyển giao từ các nước G7 - G8.

QUANG KHOA