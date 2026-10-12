Chuyên án VN10: Ca sĩ Chi Dân cùng 37 bị cáo nộp đơn kháng cáo

Ngày 12-10, liên quan bản án sơ thẩm xét xử 227 bị cáo trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Pháp về Việt Nam (chuyên án VN10), đã có 38 bị cáo nộp đơn kháng cáo.