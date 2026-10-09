Chiều 9-10, giá vàng tăng thêm 1,1 triệu đồng/lượng so với buổi sáng

Do giá vàng trong nước tăng mạnh hơn giá vàng thế giới, chênh lệch giữa hai thị trường đã nới rộng. Hiện giá vàng bán ra trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 12,7-13,3 triệu đồng/lượng.