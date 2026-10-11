Mưa ở Nam bộ sẽ gia tăng từ 13-10

Hôm nay, Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ nhận định, trong 10 ngày tới, nhiều nơi ở Nam bộ tiếp tục có mưa, tập trung vào chiều, tối và đêm. Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng đưa ra nhận định xu thế khí hậu cả nước trong 30 ngày tới.