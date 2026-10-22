Sức sống cơ sở

Chuyện gặp giữa trưa

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Giữa trưa vắng người, một phụ nữ mang găng tay cao su, đi ủng cao cổ, chở theo can nhựa cỡ lớn. Chị dừng xe bên vỉa hè đường Trường Sa, đoạn giao với đường Nguyễn Ngọc Phương, gần cầu Thị Nghè (phường Thạnh Mỹ Tây).

Chuyện gặp giữa trưa

Nhìn quanh, chị chọn miệng cống khuất sau hai chiếc ô tô rồi đổ cả can chất lỏng màu đỏ sẫm xuống khe thu nước.

Chưa rõ chất lỏng là gì, nhưng cách người phụ nữ trang bị bảo hộ khá kỹ khiến người ta không khỏi đặt dấu hỏi: Thứ mà chính mình còn phải tránh tiếp xúc, tại sao lại có thể ngang nhiên đổ thẳng vào hệ thống thoát nước chung?

Đừng nghĩ rằng chọn chỗ vắng người, khuất sau hai chiếc ô tô thì sẽ không ai trông thấy. Cống thoát nước là hạ tầng chung, không phải chiếc “thùng bí mật” để ai cũng có thể đẩy phần rủi ro sang cho cộng đồng.

TƯ Ý

Từ khóa

trưa can nhựa vỉa hè đường Trường Sa cống Cống thoát nước

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