Công an Khánh Hòa bác thông tin 2 phạm nhân trốn Trại giam A2 đã đến Cửa khẩu Bờ Y

Công an tỉnh Khánh Hòa làm việc với một người đàn ông ở TPHCM vì đăng tải thông tin chưa kiểm chứng, cho rằng 2 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 đã đến Cửa khẩu quốc tế Bờ Y.