Việt Nam sẵn sàng hợp tác và hành động vì hòa bình, thịnh vượng và bền vững

Hôm nay 28-10, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 diễn ra ngày làm việc trọng tâm với phiên toàn thể cấp cao và phiên đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ và đại diện Diễn đàn Kinh tế Thế giới.