Dự báo Nam bộ có mưa lớn trong 2-3 ngày tới

Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, từ ngày 27 đến 29-10, mưa có xu hướng tăng ở khu vực Nam bộ, tập trung ở phía Bắc miền Đông Nam bộ và các tỉnh ven biển phía Đông của miền Tây Nam bộ.