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Công an truy bắt nghi phạm rượt chém người gây náo loạn

SGGPO

Công an xã Hóc Môn (TPHCM) phối hợp điều tra, truy bắt người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ sử dụng hung khí rượt đuổi, chém người dân gây náo loạn đường phố.

Ngày 24-10, Công an xã Hóc Môn phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM trích xuất camera, phong tỏa hiện trường để điều tra vụ rượt đuổi, đánh người gây náo loạn.

Khoảng 9 giờ cùng ngày, người dân khu vực giao lộ đường Bà Triệu - Song Hành nghe tiếng la hét. Lúc này, một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ cầm hung khí lao vào tấn công hai nam thanh niên.

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Nạn nhân bị thương được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Ảnh cắt từ clip

Cả hai nạn nhân bỏ chạy để lại xe máy, một người chạy đến trước nhà dân thì ngã gục. Gây án xong, nghi phạm lên xe, rời khỏi hiện trường.

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Công an phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra. Ảnh: KIẾN VĂN

Ngay sau đó, nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, mất nhiều máu. Nhận tin báo, Công an xã Hóc Môn có mặt phong tỏa khu vực, lấy lời khai nhân chứng và trích xuất camera để truy bắt nghi phạm.

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NGUYỄN TÂN

Từ khóa

Hóc Môn chém người xe ôm công nghệ

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