Thanh niên vi phạm nồng độ cồn còn dùng dao đâm CSGT

Bị yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, Nguyễn Anh Hào không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, sau đó dùng dao đâm vào đầu một CSGT.

Ngày 12-10, Công an phường Diên Hồng đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp quả tang với Nguyễn Anh Hào (sinh năm 2005; ngụ phường An Hội Tây, TPHCM) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Hào tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATP

Trước đó, khoảng 1 giờ 50 phút ngày 11-10-2026, tổ công tác gồm Thiếu tá Lâm Dương Khách (Tổ trưởng) và Đại úy Nguyễn Văn Đức (Tổ viên) thuộc Đội Cảnh sát giao thông Bàn Cờ, Phòng CSGT Công an TPHCM tuần tra, kiểm soát trên đường Tô Hiến Thành, phường Diên Hồng, TPHCM.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Anh Hào điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Hào không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Con dao Hào dùng tấn công lực lượng CSGT. Ảnh: CATP

Khi đến trước căn nhà trên đường Tô Hiến Thành (phường Diên Hồng), do không làm chủ tốc độ, Hào bị té ngã. Hào bỏ lại phương tiện, chạy bộ lên vỉa hè.

Thiếu tá Lâm Dương Khách tiến lại yêu cầu kiểm tra. Bất ngờ, Hào dùng con dao giấu trong túi đâm vào vùng đầu Thiếu tá Lâm Dương Khách gây thương tích.

Ngay lập tức, Thiếu tá Lâm Dương Khách cùng Đại úy Nguyễn Văn Đức và Tổ tuần tra 363 Công an phường Diên Hồng phối hợp khống chế Nguyễn Anh Hào.

Tại trụ sở Công an phường Diên Hồng, kết quả đo nồng độ cồn của Nguyễn Anh Hào là 0,608 mg/L khí thở. Công an phường Diên Hồng đang lập hồ sơ xử lý Hào theo quy định.

NGUYỄN TÂN