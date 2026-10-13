Cử tri kiến nghị hỗ trợ phí thu gom rác

Chiều 13-10, Tổ ĐBQH số 1, Đoàn ĐBQH TPHCM gồm các đại biểu: Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng an ninh và đối ngoại của Quốc hội; Nguyễn Thế Duy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex; Dương Minh Tuấn, Ủy viên chuyên trách Ban Công tác đại biểu của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Bình Dương và các điểm cầu phường Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp và Phú An.

Sau khi nghe thông tin về Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và các hoạt động nổi bật của Đoàn ĐBQH TPHCM giữa hai kỳ họp, cử tri bày tỏ sự đồng tình, bày tỏ kỳ vọng về các dự án tin tưởng vào công tác lập pháp của Quốc hội.

Hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Bình Dương. Ảnh: DUY TRẦN

Nhiều cử tri đã đóng góp ý kiến xung quanh công tác bảo vệ môi trường, vấn đề an sinh xã hội, đầu tư hạ tầng giao thông, thoát nước... trên địa bàn.

Cử tri là công nhân lao động mong muốn Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện thuận lợi để vay vốn mua nhà xã hội. Ảnh: DUY TRẦN

Cử tri cũng phản ánh mức phí thu gom rác hiện tăng cao, gây không ít áp lực lên chi phí sinh hoạt hằng ngày của người dân, nhất là công nhân, người lao động ở trọ. Từ thực tế này, cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng cần sớm xem xét hỗ trợ mức phí thu gom rác phù hợp với thu nhập của người dân, đồng thời tăng cường quản lý chặt chẽ chất lượng dịch vụ vệ sinh môi trường tại các khu dân cư.

Cử tri Nguyễn Thị Chiến kiến nghị hỗ trợ phí thu gom rác cho những hộ khó khăn, người thuê trọ. Ảnh: DUY TRẦN

Cử tri Bùi Văn Lý nêu mức thu phí rác thải ảnh hưởng đến các hộ thu nhập thấp, người thuê trọ. Ảnh: DUY TRẦN

Đại diện lãnh đạo địa phương, các sở ngành, đơn vị đã giải thích một số kiến nghị, thắc mắc của cử tri.



Thiếu tướng Vũ Huy Khánh tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: DUY TRẦN

Thay mặt Tổ ĐBQH, Thiếu tướng Vũ Huy Khánh cho biết đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của cử tri, đồng thời trao đổi làm rõ thêm một số vấn đề quan tâm và cho biết sẽ tổng hợp đầy đủ để chuyển đến các cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

DUY TRẦN