Cử tri kiến nghị hỗ trợ phí thu gom rác

Sau khi nghe thông tin về Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và các hoạt động nổi bật của Đoàn ĐBQH TPHCM giữa hai kỳ họp, cử tri bày tỏ sự đồng tình, bày tỏ kỳ vọng về các dự án tin tưởng vào công tác lập pháp của Quốc hội.
Nhiều cử tri đã đóng góp ý kiến xung quanh công tác bảo vệ môi trường, vấn đề an sinh xã hội, đầu tư hạ tầng giao thông, thoát nước... trên địa bàn.
Cử tri cũng phản ánh mức phí thu gom rác hiện tăng cao, gây không ít áp lực lên chi phí sinh hoạt hằng ngày của người dân, nhất là công nhân, người lao động ở trọ. Từ thực tế này, cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng cần sớm xem xét hỗ trợ mức phí thu gom rác phù hợp với thu nhập của người dân, đồng thời tăng cường quản lý chặt chẽ chất lượng dịch vụ vệ sinh môi trường tại các khu dân cư.
Đại diện lãnh đạo địa phương, các sở ngành, đơn vị đã giải thích một số kiến nghị, thắc mắc của cử tri.
Thay mặt Tổ ĐBQH, Thiếu tướng Vũ Huy Khánh cho biết đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến của cử tri, đồng thời trao đổi làm rõ thêm một số vấn đề quan tâm và cho biết sẽ tổng hợp đầy đủ để chuyển đến các cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.