Cuộc đua “quyền lực” ở FIFA ASEAN Cup 2026

Các đội tuyển Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam cùng thắng ở lượt trận mở màn FIFA ASEAN Cup 2026. Qua đó, cho thấy 4 "thế lực lớn” của bóng đá Đông Nam Á đều nhập cuộc với sự tập trung cao, khiến cuộc cạnh tranh ở hai bảng đấu FIFA ASEAN Cup 2026 nóng bỏng ngay từ loạt trận đầu tiên.

Những ứng viên cùng giữ nhịp

Ở bảng A, đội tuyển Malaysia (thắng Bangladesh 3-0) có cùng 3 điểm với chủ nhà Indonesia (thắng Singapore 2-0) nhưng xếp trên nhờ ưu thế về hiệu số. Cả hai có lực lượng mạnh nhất trong dịp FIFA Days, khác hẳn với cách đây hơn một tháng khi Malaysia thua nặng Việt Nam 0-4 ở bán kết ASEAN Cup hay thậm chí Indonesia bị loại từ vòng bảng.

Giá trị của những chiến thắng ấy còn nằm ở việc cả Malaysia và Indonesia đều tránh bị cầm chân trước khi bước vào cuộc đối đầu trực tiếp để giành suất chơi chung kết FIFA ASEAN Cup. Vì thế, màn khởi đầu thuận lợi giúp cả hai đội tuyển giữ nguyên quyền chủ động và khoảng cách thực sự giữa họ chỉ thể hiện rõ hơn khi chạm trán nhau.

Indonesia có lợi thế sân nhà và sở hữu lực lượng ngoại binh nhập tịch giàu kinh nghiệm quốc tế. Malaysia lại cho thấy trạng thái hưng phấn cùng khả năng tổ chức tấn công hiệu quả. Cuộc đối đầu giữa hai đội sẽ trở thành điểm nóng nhất của bảng A.

Đình Bắc ghi bàn duy nhất cho tuyển Việt Nam vào lưới Philippines ở trận ra quân. Ảnh: ANH KHOA

Trong khi đó, bảng B cũng hình thành thế cạnh tranh tương tự. Thái Lan tạo ấn tượng bằng chiến thắng đậm Pakistan 4-0 trong ngày ra quân; còn Việt Nam có khởi đầu nhọc nhằn hơn khi qua mặt Philippines 1-0, nhưng vẫn hoàn thành mục tiêu 3 điểm.

Thái Lan cho thấy sức mạnh tấn công và chiều sâu đội hình; Việt Nam thể hiện khả năng vượt qua những thời điểm không thuận lợi để bảo toàn thành quả. Hai cách thắng khác nhau khiến cuộc so tài giữa Việt Nam và Thái Lan trở nên đáng chờ đợi.

Chờ màn đụng độ trực tiếp

Điểm khiến FIFA ASEAN Cup 2026 trở nên khắc nghiệt là mỗi bảng chỉ có bốn đội và chỉ duy nhất đội đứng đầu mới giành quyền vào chung kết. Điều đó khiến các cuộc đối đầu trực tiếp giữa những ứng viên lớn mang ý nghĩa đặc biệt. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng tăng tốc, vừa đẩy đối thủ vào thế bất lợi trong phần còn lại của cuộc đua.

Ở bảng A, Indonesia và Malaysia đều hiểu rằng trận gặp nhau giữa họ vào ngày 28-9 sẽ định hình toàn bộ cục diện. Indonesia cần chứng minh lợi thế sân nhà và chất lượng đội hình đủ tạo khác biệt trước một đối thủ ngang tầm. Malaysia cũng phải cho thấy màn khởi đầu thuận lợi không chỉ đến nhờ sự chênh lệch đẳng cấp với Bangladesh.

Bảng B thậm chí còn được chờ đợi hơn khi Việt Nam và Thái Lan lại đứng trước một cuộc chạm trán trực tiếp. Hai đội vốn quá quen với việc cạnh tranh vị thế hàng đầu Đông Nam Á. Vì vậy, mỗi lần gặp nhau đều mang ý nghĩa lớn hơn một trận đấu thông thường.

Thái Lan đang có lợi thế về hiệu số, nhưng Việt Nam hiểu rằng cuộc đua chỉ thực sự bước vào giai đoạn quyết định khi hai đội đối mặt. Chỉ hơn một tháng trước, Việt Nam vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 ở chung kết ASEAN Cup 2026 để bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á. Nhưng khác biệt ở cuộc tái đấu ngày 29-6 là Thái Lan có thành phần mạnh nhất trong mùa giải ngắn ngày do FIFA tổ chức.

Vấn đề lớn cần giải quyết của HLV Kim Sang-sik bây giờ là giúp học trò duy trì quyền kiểm soát trước những đối thủ có tốc độ và khả năng gây sức ép cao. Trận thắng khó Philippines cho thấy Việt Nam vẫn có những thời điểm bị kéo vào nhịp chơi của đối phương.

Trước Thái Lan, những khoảng trống như vậy có thể phải trả giá đắt hơn. Thái Lan có nhiều phương án nhân sự và khả năng gây sức ép đa dạng. Việt Nam lại có lợi thế ở sự ổn định trong cấu trúc đội hình dưới thời HLV Kim Sang-sik. Dù vậy, những gì hai đội thể hiện ở lượt đầu mới chỉ mang tính tham khảo.

Thái Lan thắng đậm chưa thể xem là bằng chứng của sự vượt trội tuyệt đối, còn chiến thắng tối thiểu của Việt Nam cũng chưa phản ánh đầy đủ năng lực của nhà vô địch Đông Nam Á.

Sau lượt mở màn, bốn “thế lực” bóng đá Đông Nam Á đang đi đúng quỹ đạo. Nhưng chiến thắng đầu tiên mới chỉ giúp Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam giữ mình trong đường đua. Phần quan trọng nhất sẽ bắt đầu khi các “thế lực” ấy đối đầu trực tiếp. Và chính từ những trận đấu đó, cán cân “quyền lực” của FIFA ASEAN Cup 2026 mới dần hiện rõ.

GIA MINH