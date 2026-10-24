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Đà Lạt tất bật điểm tô sắc hoa trước mùa lễ hội

SGGPO

Còn gần 2 tháng nữa mới đến cao điểm Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, nhưng thời điểm hiện tại hàng chục ngàn chậu hoa đã được đưa xuống phố, điểm tô các công viên, tuyến đường và không gian công cộng khu vực trung tâm Đà Lạt (Lâm Đồng).

Video: Nhiều không gian công cộng ở Đà Lạt được trang trí hoa. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Những ngày này, các phường trung tâm Đà Lạt đang khẩn trương chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, trồng hoa, chăm sóc cây xanh và hoàn thiện các tiểu cảnh phục vụ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.

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Nút giao Kim Cúc, phường Xuân Hương - Đà Lạt rực rỡ với nhiều loại hoa. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Hưởng ứng chiến dịch “Người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, cây xanh chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026”, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hộ gia đình cùng tham gia làm đẹp không gian công cộng, khu dân cư.

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Hoa được trang trí trước khuôn viên khách sạn trên đường Hùng Vương, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ghi nhận tại công viên Sương Nguyệt Ánh, đảo Bích Câu (hồ Xuân Hương), không gian công cộng quanh hồ Xuân Hương, công viên Trần Hưng Đạo… đã được trang trí bằng nhiều loại hoa khác nhau để du khách tham quan chụp ảnh.

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Du khách chụp ảnh tại quảng trường Lâm Viên. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo ông Nguyễn Đức Thuần, Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt, đơn vị đã chuẩn bị khoảng 100.000 túi chậu hoa các loại phục vụ tu bổ, thay thế, làm mới các tiểu cảnh tại những vị trí trọng điểm. Đối với các không gian, tiểu cảnh phục vụ Festival Hoa Đà Lạt, cũng có khoảng 70.000 túi chậu hoa được đưa trang trí quanh hồ Xuân Hương, dọc tuyến đường Lê Đại Hành, nhiều không gian công cộng.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 mang chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc”, gồm 11 chương trình chính và 25 chương trình hưởng ứng. Các hoạt động trọng tâm diễn ra trong tháng 12-2026. Lễ khai mạc dự kiến tổ chức tối 19-12 tại quảng trường Lâm Viên, chương trình nghệ thuật chào năm mới kết hợp lễ bế mạc dự kiến diễn ra tối 31-12-2026.

>> Báo SGGP ghi nhận không gian hoa tại Đà Lạt:

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Công viên Sương Nguyệt Ánh, phường Lâm Viên - Đà Lạt được nhiều du khách lựa chọn là điểm chụp hình. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
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Hoa, tiểu cảnh tại công viên Sương Nguyệt Ánh thường xuyên được đơn vị tài trợ chăm sóc, tạo cảnh quan phục vụ khách tham quan. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
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Không gian hoa bên đường Hồ Tùng Mậu. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
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Đa dạng các loại hoa được trồng trên các tuyến phố. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
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Hoa xác pháo rực rỡ bên đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
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Khung cảnh bình yên phố núi Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
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Tại các điểm tham quan, hoa cũng được trồng nhiều hơn vào dịp cuối năm. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
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Du khách dạo bước giữa cung đường hoa trong Khu du lịch Thung lũng tình yêu. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
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Trồng hoa trước khuôn viên khách sạn trên đường Hồ Tùng Mậu. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
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Người dân trên đường Phạm Ngũ Lão chăm sóc hoa dọc suối Cam Ly. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
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Các tuyến đường tại Đà Lạt cũng đang được gấp rút nâng cấp, sửa chữa trước thềm lễ hội. Ảnh: ĐOÀN KIÊN
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ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

Festival Hoa Đà Lạt Đảo Bích Câu Công viên Trần Hưng Đạo Quảng trường Lâm Viên Xuân Hương Kim Cúc Tiểu cảnh Hồ Xuân Hương

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