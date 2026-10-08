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Festival Hoa Đà Lạt diễn ra trong tháng 12

SGGPO

Sáng 8-10, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 3-2026 và 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2026.

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng cho biết, các hoạt động trọng tâm của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 tổ chức tập trung vào tháng 12-2026 tại khu vực Đà Lạt.

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Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trong đó, chương trình khai mạc dự kiến tổ chức ngày 19-12-2026 và chương trình nghệ thuật chào năm mới 2027 kết hợp bế mạc dự kiến tổ chức ngày 31-12-2026.

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI có 11 chương trình chính và 25 chương trình hưởng ứng.

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Đại diện các cơ quan, đơn vị tham gia buổi họp báo. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đến nay có hơn 70 xã, phường ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng bằng các tuyến đường hoa, tiểu công viên hoa, công trình hoa, chỉnh trang cảnh quan...

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Phường Xuân Hương – Đà Lạt ra quân trồng hoa, chỉnh trang đô thị trên đường Phan Đình Phùng sẵn sàng cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI

Cũng theo Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng, các phường khu vực Đà Lạt đã chủ động triển khai các hoạt động chỉnh trang, xây dựng tuyến đường hoa, cụ thể phường Xuân Hương – Đà Lạt 10 tuyến đường trọng điểm, với 17 cụm tiểu cảnh, phường Lâm Viên – Đà Lạt triển khai 6 tuyến đường hoa, phường Cam Ly – Đà Lạt thực hiện chỉnh trang 6 tuyến đường, phường Xuân Trường – Đà Lạt triển khai công trình, tuyến đường hoa tại 12 tổ dân phố, phường Lang Biang – Đà Lạt 6 tuyến đường.

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ĐOÀN KIÊN

Từ khóa

Festival Hoa Đà lạt họp báo

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