Đà Nẵng duyệt chủ trương dự án hạ tầng 3.525 tỷ đồng tại Khu thương mại tự do

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng, tại vị trí số 7 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Dự án được thực hiện tại vị trí số 7 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng (xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng), quy mô sử dụng đất khoảng 276ha. Tổng vốn đầu tư của dự án là 3.525 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 705 tỷ đồng, vốn huy động từ tổ chức tín dụng cùng các nguồn khác là 2.820 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm, tính từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định cho thuê đất.

Thời gian xây dựng cơ bản và đưa công trình vào vận hành khai thác không quá 5 năm kể từ ngày bàn giao đất trên thực địa. Lộ trình triển khai dự kiến gồm: giai đoạn chuẩn bị đầu tư từ quý 4-2026 đến quý 4-2027; giai đoạn bồi thường, giải phóng mặt bằng từ quý 1-2027 đến quý 3-2029; giai đoạn thi công xây dựng hạ tầng từ quý 4-2027 đến quý 1-2032 và bắt đầu xúc tiến, thu hút nhà đầu tư thứ cấp từ quý 4-2028.

Dự án được xem xét áp dụng các chính sách ưu đãi về tiền thuê đất theo điểm c, khoản 5, Điều 13 Nghị quyết số 136/2024/QH15 (được sửa đổi, bổ sung tại điểm a, khoản 6, Điều 1 Nghị quyết số 259/2025/QH15) của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng và các quy định pháp luật về đất đai hiện hành.

UBND TP Đà Nẵng giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng chủ trì tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định, đồng thời theo dõi, giám sát quá trình triển khai dự án.

Vị trí số 7 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng có tổng diện tích khoảng 401ha, thuộc xã Hòa Vang, là khu phức hợp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tập trung viện nghiên cứu, trung tâm phát triển công nghệ, khởi nghiệp và có tiện ích đặc thù. Trong đó, điều chỉnh 195ha đất cây xanh chuyên đề, 45ha đất trung tâm thể dục thể thao, 71ha đất nông nghiệp, 5ha đất đơn vị ở, 36ha đất ở làng xóm, 8ha đất cây xanh chuyên dụng, 9ha đất cây xanh công cộng cấp đô thị, 26ha đất mặt nước thành đất khu thương mại tự do; giữ nguyên 6ha đất giao thông.

NGUYÊN KHÔI