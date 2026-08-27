Khởi động dự án hạ tầng hơn 1.568 tỷ đồng tại Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Sáng 27-8, tại phường Hải Vân, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng tổ chức khởi động Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng vị trí số 2 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng – EAGLE FTZ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động dự án. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Dự án có quy mô 75ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.568 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Nằm liền kề Khu công nghiệp Liên Chiểu, vị trí số 2 được định hướng trở thành khu phức hợp logistics, sản xuất và công nghiệp hỗ trợ, kết nối với vị trí số 1 Khu thương mại tự do Đà Nẵng, Cảng biển quốc tế Liên Chiểu, sân bay quốc tế cùng hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt.

EAGLE FTZ ưu tiên thu hút các lĩnh vực logistics, sản xuất công nghệ cao, công nghiệp điện tử, bán dẫn, hàng không, cơ khí tiên tiến, dược phẩm, công nghệ sinh học và công nghiệp hỗ trợ.

Phương tiện sẵn sàng triển khai dự án. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Dự án được áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi dành cho Khu thương mại tự do Đà Nẵng theo Nghị quyết 136 và Nghị quyết 259, tập trung vào các lĩnh vực thuế, hải quan, thị thực và ngoại hối.

Theo ông Mai Công Hồ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn – Đà Nẵng, dự án không đơn thuần phát triển bất động sản công nghiệp mà hướng tới xây dựng hệ sinh thái logistics – sản xuất – dịch vụ tích hợp, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận trọn vẹn chuỗi giá trị tại một địa điểm. Qua đó, hàng hóa được lưu chuyển nhanh hơn, doanh nghiệp tối ưu chi phí, công nghệ được ứng dụng sâu rộng, hướng tới vận hành không giấy tờ và tạo môi trường thuận lợi để nhà đầu tư quốc tế phát triển lâu dài. Đây sẽ là nền tảng cho chuỗi cung ứng của tương lai.

Ông Vũ Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng chia sẻ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Vũ Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng nhấn mạnh, đi đầu không chỉ là sớm về thời gian mà còn phải tạo hình mẫu về chất lượng, hiệu quả, quản trị và kết nối chuỗi giá trị quốc tế.

Đà Nẵng kỳ vọng nơi đây hình thành hệ sinh thái logistics, sản xuất, thương mại quốc tế hiện đại, ứng dụng công nghệ số, sử dụng hiệu quả đất và năng lượng, đồng thời kết nối với cảng biển, khu công nghệ cao, các khu công nghiệp và mạng lưới cung ứng trong nước, quốc tế.

Công tác xúc tiến đầu tư cũng cần được triển khai sớm, có trọng tâm, chọn lọc; ưu tiên các dự án công nghệ hiện đại, giá trị gia tăng cao, sử dụng đất hiệu quả và tạo liên kết thực chất với doanh nghiệp Việt Nam.

XUÂN QUỲNH