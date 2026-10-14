Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp Kimberly Guilfoyle bị yêu cầu từ chức vì mưu lợi cá nhân

Tổng thống Donald Trump ngày 13-10 yêu cầu Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp Kimberly Guilfoyle từ chức, sau khi có nhiều báo cáo nghi vấn về hành vi của bà trước và trong thời gian đảm nhiệm cương vị ngoại giao.

Đại sứ Mỹ tại Hy Lạp Kimberly Guilfoyle. Ảnh: X

Nhà Trắng xác nhận quyết định này tại cuộc họp báo đầu tiên của Thư ký báo chí Katie Zacharia. Các cáo buộc cho rằng bà Kimberly Guilfoyle đã “bán” quyền tiếp cận với các quan chức chính quyền Trump để đổi lấy tiền, quà tặng và ân huệ.

Báo Wall Street Journal dẫn lời nhà tài trợ của đảng Cộng hòa Eric Deters cho biết bà Guilfoyle từng đề nghị ông chuyển 100.000 USD để thanh toán hóa đơn tín dụng cá nhân, đồng thời ám chỉ sẽ tạo điều kiện tiếp cận các quan chức chính quyền Mỹ.

Các nhà lập pháp Mỹ đã lên tiếng cảnh báo sau loạt bài trên tờ Wall Street Journal bắt đầu từ tháng trước, trong đó nêu nghi vấn bà Guilfoyle nhận quà tặng, thúc đẩy lợi ích của một doanh nghiệp năng lượng Hy Lạp và có phát ngôn bị cho là đe dọa sử dụng ảnh hưởng của Mỹ đối với chính phủ nước sở tại.

Bà Guilfoyle từng đính hôn với con trai Tổng thống Donald Trump, Donald Trump Jr.. Hiện bà đã tuyên bố rời nhiệm sở.

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HẠNH CHI