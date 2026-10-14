Sức ép trước thềm bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

Chi phí sinh hoạt cao, thị trường lao động kém sôi động và áp lực lạm phát đang phủ bóng lên cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ ngày 3-11.

Theo Báo Washington Post (Mỹ), việc người dân ngày càng lo về khả năng chi trả cho những nhu cầu thiết yếu chắc chắn sẽ tác động đáng kể đến lựa chọn của họ.

Trong khi đó, hãng thông tấn Reuters dẫn nhận định của các chuyên gia kinh tế cho rằng, thị trường chứng khoán và đầu tư công nghệ vẫn tăng trưởng nhờ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo, nhưng lợi ích chỉ đến với một bộ phận người dân.

Nhiều hộ gia đình tiếp tục chật vật vì giá nhiên liệu, thực phẩm, nhà ở và lãi suất vay mua nhà tăng cao. Khảo sát của Đại học Michigan cho thấy, niềm tin của người tiêu dùng Mỹ trong tháng 9 đã giảm tháng thứ ba liên tiếp.

Thị trường lao động cũng chậm lại. Theo Reuters, dù tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,2%, nhưng tốc độ tuyển dụng và chuyển việc giảm trong khi mức tăng lương thực tế bị lạm phát bào mòn.

Áp lực giá cả khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) khó sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Dự báo tháng 9 của FED ước tính lạm phát năm 2026 ở mức 3,7%, cao hơn mục tiêu 2%.

Theo trang web Clevelandfed.org, bà Beth Hammack, Chủ tịch FED chi nhánh Cleveland (bang Ohio), cho rằng, chính sách tiền tệ cần bảo đảm khả năng kiềm chế vì áp lực giá đã lan sang các lĩnh vực như điện tử và xây dựng, một phần do nhu cầu đầu tư vào trí tuệ nhân tạo gia tăng.

Bên cạnh chi phí sinh hoạt, chính sách nhập cư và các chương trình an sinh xã hội cũng là những vấn đề có thể ảnh hưởng đến lựa chọn của cử tri.

Kết quả bầu cử sẽ quyết định tương quan lực lượng tại Quốc hội Mỹ trong hai năm cuối nhiệm kỳ tổng thống, đồng thời phản ánh mức độ ủng hộ của cử tri đối với chính quyền đương nhiệm. Đồng thời, kết quả cũng ảnh hưởng đến chính sách của chính quyền Mỹ trong thời gian tới.

HUY QUỐC