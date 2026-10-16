Đăng kiểm phương tiện ngay tại đảo xa

Từ vài chiếc xe công vụ trước năm 2015, đến nay Đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) đã có khoảng 251 ô tô các loại. Sự gia tăng phương tiện, nhất là xe phục vụ du lịch, kéo theo nhu cầu đăng kiểm và cách làm phù hợp với đặc thù đảo xa.

Trước năm 2015, ô tô trên đảo Phú Quý gần như chỉ có vài xe công vụ và xe tải chở vật liệu phục vụ các công trình. Đến năm 2021, toàn đảo có hơn 150 ô tô, chủ yếu là xe tải vận chuyển hàng hóa, vật tư phục vụ dân sinh, cùng một số xe khách nhỏ, xe chuyên dụng. Từ năm 2024 đến nay, với sự phát triển của du lịch, phương tiện trên đảo có sự thay đổi về số lượng và chủng loại. Ngoài xe tải, xe chuyên dụng, nay có thêm xe 7 chỗ, 16 chỗ và các loại xe dịch vụ do hộ kinh doanh đầu tư để đưa đón du khách từ cảng. Đến tháng 9-2026, toàn đặc khu có khoảng 251 ô tô của cá nhân, doanh nghiệp.

Số lượng ô tô tăng không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển, phục vụ du lịch mà còn đặt ra yêu cầu bảo đảm phương tiện được kiểm định đúng quy định. Với địa bàn cách đất liền bằng đường biển, việc đưa xe vào đất liền để kiểm định định kỳ là không đơn giản, do phụ thuộc lịch tàu, thời tiết, phát sinh chi phí và thời gian. Để tạo thuận lợi cho người dân, Phòng Kinh tế đặc khu phối hợp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 86-01S (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức kiểm định ngay tại đảo Phú Quý. Trong năm 2026, cơ quan đăng kiểm đã kiểm định cho tất cả phương tiện ô tô tại đảo. Cách làm này vừa giúp chủ phương tiện thuận lợi thực hiện kiểm định, vừa hạn chế việc phải vận chuyển vào đất liền, nhất là trong điều kiện hoạt động tàu thuyền còn phụ thuộc thời tiết.

Việc đưa hoạt động đăng kiểm đến gần người dân cho thấy cách quản lý được điều chỉnh theo đặc thù địa bàn. Khi số lượng phương tiện trên đảo ngày càng tăng cùng nhu cầu dịch vụ, du lịch, những yêu cầu vốn quen thuộc ở đất liền cũng cần cách tổ chức phù hợp hơn với đời sống cư dân ở giữa biển khơi.

Sự gia tăng của các phương tiện phục vụ đời sống và du lịch đang phần nào phản ánh sự thay đổi đáng mừng của Phú Quý. Và càng mừng hơn khi ở nơi đây, cơ quan đăng kiểm đã chủ động tìm đến chủ phương tiện, không để từng chiếc xe phải vượt biển đi đăng kiểm.

TIẾN THẮNG