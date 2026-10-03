Điểm sáng Nguyễn Anh Minh trên sân golf ASIAD 20

Golf thủ Nguyễn Anh Minh cùng Đội tuyển Việt Nam kết thúc ngày thi đấu cuối tại ASIAD 20 và có vị trí trong tốp 20 người đạt kết quả tốt nhất cá nhân nam.

Đội tuyển golf Việt Nam hoàn thành tranh tài ASIAD 20 với nỗ lực cao nhất. Ảnh: VGA

Ngày 3-10 là ngày tranh tài cuối môn golf tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20). Các golf thủ thi đấu vòng 4 để tranh huy chương chung cuộc.

Tại bảng nam, Nguyễn Anh Minh thi đấu 18 hố cuối cùng với tổng 69 gậy. Trong các hố, Anh Minh có birdie tại hố 12 nhưng đáng tiếc mắc bogey ở hố 8 và hố 17.

Chung cuộc sau 4 vòng, Nguyễn Anh Minh đứng hạng T17 với điểm -2. Anh Minh là người có thành tích tốt nhất trong 3 golfer nam Việt Nam tham dự ASIAD 20. Cùng ngày, Nguyễn Tuấn Anh kết thúc vòng 4 với 75 gậy và đạt tổng điểm +13, xếp hạng T35.

Trước đó, golfer Lê Khánh Hưng đã không vượt qua cắt loại cá nhân nên không thi đấu vòng cuối tại ASIAD 20.

Ở xếp hạng đồng đội, Đội tuyển golf nam Việt Nam có điểm -3 nên giữ hạng 11. Vô địch đồng đội nam là đội Trung Quốc với điểm -28. Trong khi đó, giành HCV cá nhân nam là golf thủ Kim Joohyung (Hàn Quốc) với điểm -18.

Về nữ, các gương mặt trẻ Lê Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Khánh Linh không vượt qua cắt loại nên không góp mặt vòng cuối của nội dung cá nhân nữ. Giành HCV là Sharath Urs Pranavi (Ấn Độ) với điểm -15.

Môn golf tại ASIAD 20 cho phép các golf thủ chuyên nghiệp được đăng ký tranh tài. Nguyễn Anh Minh đã có điểm âm trong lần góp mặt này nên được giới chuyên môn đánh giá giữ ổn định phong độ.

MINH CHIẾN