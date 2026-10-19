Thế giới

Điện Kremlin nêu khả năng tổ chức thượng đỉnh Nga - Mỹ - Trung Quốc

SGGPO

Theo hãng tin RIA Novosti, ngày 19-10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga, Mỹ và Trung Quốc đều thừa nhận khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh ba bên, song chưa có thống nhất cụ thể về thời điểm cũng như chương trình nghị sự.

Nga.jpg
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Phát biểu của ông Peskov được đưa ra sau khi báo The Wall Street Journal ngày 18-10 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 11 tới để thảo luận về giải pháp chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Tờ báo Mỹ cho biết đề xuất được Tổng thống Nga đưa ra trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ hôm 9-10. Cuộc gặp được đề xuất không có sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hồi đầu tháng 10, ông Peskov từng nhận định cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương sẽ mang lại nhiều lợi ích. Hội nghị dự kiến diễn ra tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, trong các ngày 18 và 19-11.

Tin liên quan
MINH CHÂU

Từ khóa

Nga Mỹ Trung Quốc xung đột tại Ukraine

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn