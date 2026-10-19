Điện Kremlin nêu khả năng tổ chức thượng đỉnh Nga - Mỹ - Trung Quốc

Theo hãng tin RIA Novosti, ngày 19-10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga, Mỹ và Trung Quốc đều thừa nhận khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh ba bên, song chưa có thống nhất cụ thể về thời điểm cũng như chương trình nghị sự.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Phát biểu của ông Peskov được đưa ra sau khi báo The Wall Street Journal ngày 18-10 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 11 tới để thảo luận về giải pháp chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Tờ báo Mỹ cho biết đề xuất được Tổng thống Nga đưa ra trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ hôm 9-10. Cuộc gặp được đề xuất không có sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hồi đầu tháng 10, ông Peskov từng nhận định cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga, Mỹ và Trung Quốc bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương sẽ mang lại nhiều lợi ích. Hội nghị dự kiến diễn ra tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, trong các ngày 18 và 19-11.

Tin liên quan Tổng thống Mỹ mong muốn Nga và Trung Quốc tham gia Hội đồng Hòa bình về Gaza

MINH CHÂU