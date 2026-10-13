Xã hội

Đội giúp dân trong đêm ở phường An Phú Đông

SGGPO

Đêm khuya, khi nhiều người đã yên giấc, những thành viên Đội Hỗ trợ nhân dân phường An Phú Đông, TPHCM vẫn rong ruổi trên đường, sẵn sàng hỗ trợ người gặp sự cố.

Video Đội hỗ trợ nhân dân phường An Phú Đông hỗ trợ người đi đường gặp sự cố. Thực hiện: NGUYỄN TÂN
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Hàng đêm, các thành viên tập trung ở trụ sở văn phòng khu phố để lên đường làm nhiệm vụ
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Đội thường di chuyển trên tuyến đường Đỗ Mười (Quốc lộ 1 cũ) và đường Hà Huy Giáp, gặp người đi đường bị sự cố là sẵn sàng trợ giúp
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Từ năm 2019 đến nay, các thành viên vẫn duy trì hoạt động, bất kể thời gian, thời tiết
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Gặp trường hợp xe hết xăng, các thành viên sẽ mua xăng để hỗ trợ người đi đường
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Một số thành viên trong đội còn có kỹ năng sửa chữa xe máy
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Có trường hợp xe hết nhớt, các thành viên của đội hỗ trợ kịp thời
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Hai sinh viên bị hư xe dọc đường được đội hỗ trợ lúc gần 23 giờ khuya
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Đội hút đinh "tác nghiệp" trên tuyến đường Đỗ Mười từ cầu vượt Ngã tư Ga đến cầu vượt Bình Phước.
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Kết quả thu gom của nhóm hút đinh sau một lượt rà quét
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Hiện đội đã có khoảng 10 thành viên, có sự hỗ trợ của các chiến sĩ dân quân và Bảo vệ ANTT cơ sở
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Anh Nguyễn Đức Vinh, Bí thư Đoàn phường An Phú Đông cho biết sẽ tiếp tục định hướng, đồng hành cùng hoạt động của đội
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NGUYỄN TÂN - NGÔ BÌNH

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