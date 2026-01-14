Phú Quốc sắp có “Đội phản ứng nhanh” hỗ trợ khách du lịch

Kế hoạch phát triển du lịch bền vững tại đặc khu Phú Quốc nhằm xóa bỏ tình trạng “chặt chém”, chèo kéo khách và thông tin phòng nghỉ không minh bạch

Tại hội nghị, UBND đặc khu Phú Quốc cho biết sẽ thành lập Trung tâm hỗ trợ khách du lịch, trong đó nòng cốt là “Đội phản ứng nhanh” gồm: Tổ phản ứng nhanh trên không gian mạng và Tổ phản ứng nhanh tại hiện trường. Lực lượng này có nhiệm vụ rà soát, giải quyết toàn bộ các điểm nóng, phản ánh của du khách và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đây là giải pháp trọng tâm nhằm xóa bỏ tình trạng “chặt chém”, chèo kéo khách, thông tin phòng nghỉ thiếu minh bạch; đồng thời sử dụng công nghệ và biện pháp hành chính để xây dựng hệ sinh thái du lịch “Minh bạch - Tử tế - Lấy du khách làm trung tâm”.

Bên cạnh đó, địa phương sẽ thiết lập đường dây nóng (Hotline) và xây dựng Microsite đa ngôn ngữ kết nối với du khách thông qua mã QR. Công cụ này cho phép du khách gửi hình ảnh, video, bằng chứng vi phạm ngay tại chỗ. Cơ quan chức năng cũng sẽ rà soát dữ liệu từ các trang đặt phòng trực tuyến, yêu cầu các cá nhân kinh doanh phải có giấy phép theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang bày tỏ: “Chúng tôi mong sớm thành lập Ban Chỉ đạo phát triển du lịch bền vững Phú Quốc để điều hành thống nhất, giúp tăng doanh thu bền vững và đưa Phú Quốc trở thành điểm đến xanh hàng đầu Đông Nam Á”.

Đóng góp ý kiến tại hội nghị, đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh An Giang và nhiều doanh nghiệp cho rằng kế hoạch phát triển du lịch bền vững Phú Quốc đã nhận diện đúng các điểm nghẽn, tạo nền tảng đưa Phú Quốc trở thành điểm đến xanh, bền vững, tương xứng với tiềm năng.

Các đại biểu kiến nghị chính quyền sớm xây dựng, công bố tiêu chí du lịch xanh – bền vững; bố trí quỹ ngân sách riêng cho xúc tiến, quảng bá; đồng thời có chính sách ưu đãi về thuế, vốn vay và pháp lý để khuyến khích doanh nghiệp tham gia mô hình “du lịch xanh”.

NAM KHÔI