BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG
Shorts
Đồng Nai: Mưa đá "giải nhiệt" nắng nóng oi bức
0
Shorts
Gia Lai: 75 ca nhập viện nghi do ăn bánh mì
0
Shorts
Bờ sông Tả Trạch sạt lở, nhiều nhà dân có nguy cơ đổ sập
0
Shorts
Khốn khổ vì bãi tập kết nguyên liệu sản xuất phân vi sinh
0
Shorts
Từ việc kiểm tra, phát hiện 12 trường hợp dương tính với ma túy tại một quán bar trên địa bàn, Công an TPHCM tiến hành truy xét, mở rộng điều tra, bóc gỡ toàn bộ các đường dây cung cấp, môi giới và khởi tố 50 đối tượng liên quan.
0
Shorts
Hàng tấn nghêu nuôi tại khu vực bãi bồi ven sông Vịnh, vùng Hải Khẩu, phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh, bị chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn cho người dân.
0
Shorts
Tối 24-5, các đơn vị chức năng phối hợp mở nhánh 2, đường T2 để kết nối đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tại khu vực nút giao Long Thành
0
Shorts
Ở đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), Vũng Phật là một điểm đến đặc biệt, gây ấn tượng bởi cảnh sắc kỳ thú, gắn với câu chuyện dân gian mang màu sắc tâm linh được người dân đảo lưu truyền đến nay.
0
Shorts
Bắc bộ, Trung bộ và miền Đông Nam bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C.
0
Shorts
Từ hôm nay, 22-5, nắng nóng bắt đầu mở rộng từ Trung bộ ra Bắc bộ. Nam bộ duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác. Một số nơi có thể mưa to cục bộ với lượng mưa trên 50mm.
0
Shorts
Từ ngày 22-5, nắng nóng diện rộng có khả năng quay trở lại khu vực Trung bộ và từ ngày 23-5 mở rộng ra toàn khu vực Bắc bộ.
0
Shorts
Báo trước có đoàn đến kiểm tra, trạm trưởng kiểm lâm bị khởi tố
0
Shorts
Ngày 19-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt 2 bị can để điều tra về hành vi buôn lậu vàng 9999.
0
Shorts
Ngày 20-5, mưa rào và dông sẽ xuất hiện trên cả nước, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
0
Shorts
Tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân không đi qua đèo Gia Bắc do mặt đường trơn trượt, sình lầy, nguy cơ mất an toàn giao thông cao khi phía còn lại là vực sâu chưa có hộ lan.
0
Shorts
Mưa lớn những ngày qua gây nguy cơ sạt lở, ngày 19-5, tỉnh Lâm Đồng đã khuyến cáo người dân không đi qua đèo Gia Bắc trên Quốc lộ 28.
0
Shorts
Hôm nay 19-5, nhiều nơi tiếp tục mưa rào, mưa dông trong bối cảnh thời tiết chuyển mùa. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ.
0
Shorts
Chiều 18-5, một nhóm cháu nhỏ (sinh năm 2012, 2013; ở xã Sông Lô, tỉnh Phú Thọ) rủ nhau đi bẫy chim, tắm sông tại. Sau đó, 5 cháu bị ngã xuống sông đuối nước, tử vong.
0
Shorts
1.000 quả pháo hoa tầm cao cùng 200 giàn pháo hỏa thuật thắp sáng bầu trời Quảng trường phường Long Hưng, tại Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập Thành phố Đồng Nai, tối 18-5.
0
Shorts
Chiều 18-5, cơn mưa lớn kéo dài trên diện rộng tại TPHCM đã khiến nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng ùn ứ giao thông, ngập nước cục bộ, người dân di chuyển khó khăn trong giờ tan tầm.
0
Shorts
Đầu giờ chiều 18-5, khu vực trung tâm TPHCM xuất hiện mưa to
0
Shorts
Cơ quan khí tượng - thủy văn nhận định, hôm nay, 18-5, mưa rào, mưa dông tiếp tục xuất hiện đều ở các vùng miền trên cả nước.
0
Shorts
Chiều 17-5, TPHCM có gió mạnh, khi trời bắt đầu chuyển mưa, trên một số tuyến đường có nhiều nhánh cây rơi và một biển quảng cáo bị quật rơi xuống đường.
0
Shorts
Cận cảnh cá voi trưởng thành, dài khoảng 8m, nặng hơn 10 tấn, trồi lên săn mồi ở vùng biển Gia Lai vào sáng 17-5.
0
Shorts
Các chuyên gia khí tượng nhận định, mưa ở Nam bộ có xu hướng gia tăng trở lại từ chiều tối nay, 17-5, do mây dông từ biển vào đất liền
0
Shorts
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (nghệ danh Miu Lê) về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
0
Shorts
Hà Nội hỏa tốc kiểm tra toàn bộ phương tiện vận tải công cộng sau vụ một xe buýt bị cháy rụi khi đang lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt (phường Cửa Nam, Hà Nội) vào sáng 16-5.
0
Shorts
Từ Bắc bộ đến Nam bộ và cao nguyên Trung bộ, nhiều nơi đang có mây dông, mưa giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng.
0
Shorts
Sau đợt nắng nóng diện rộng, nhiều khu vực trên cả nước đang và sắp có mưa dông trở lại. Tại Nam bộ và TPHCM, mưa dông sẽ gia tăng trong những ngày tới.
0
Shorts
Chỉ mất khoảng 30 phút đi tàu từ đất liền, đảo Hòn Cau (còn gọi là Cù Lao Câu, tỉnh Lâm Đồng) hiện ra như một “viên ngọc xanh” giữa biển khơi với làn nước trong vắt, những bãi đá kỳ thú và vẻ đẹp hoang sơ hiếm có.
0
Shorts
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lớp "Kể chuyện thật, Dựng giá trị". Lớp học diễn ra trong 2 ngày, 15 và 16-5.
0
Shorts
Thu hồi thuốc nhỏ mắt không đạt chất lượng trên toàn quốc
0
Shorts
Tử hình đối tượng phóng hỏa quán cà phê khiến 11 người tử vong
0
Shorts
Ngày 15-5, Trung tá Hoàng Thế Anh, Trạm trưởng Trạm CSGT Ninh Hòa, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử lý đối với một tài xế (26 tuổi, trú xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk) về nhiều hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
0
Shorts
Hình ảnh cặp cá voi xuất hiện gần bờ tại vùng biển Cù Lao Mái Nhà, thuộc làng chài Phước Đồng (xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk) khiến nhiều người dân và du khách vô cùng thích thú.
0
Shorts
Ngày 15-5, nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Một số nơi ghi nhận nhiệt độ trên 38 độ C.
0
Shorts
Giá vàng trong nước sáng 15-5 tiếp tục giảm vì giá vàng thế giới lùi về sát mức 4.600 USD/ounce.
0
Shorts
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, nắng nóng hôm nay (15-5) vẫn xuất hiện diện rộng tại nhiều khu vực trên cả nước với thời gian kéo dài liên tục khoảng 5 giờ mỗi ngày, từ 11 giờ đến 16 giờ.
0
Shorts
Dự án xây dựng đường Cam Ly - Phước Thành hiện vẫn ngổn ngang, chậm tiến độ dù UBND tỉnh Lâm Đồng nhiều lần đôn đốc.
0
Shorts
Hàng chục hộ dân ở thôn Yên Long (xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh) lo lắng khi tình trạng sạt lở, sụt lún đất dọc bờ sông Ngàn Phố ngày càng nghiêm trọng, uy hiếp nhà cửa, công trình, vườn cây.
0