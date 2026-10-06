Dự báo TPHCM có mưa lớn trong những ngày tới

Theo Đài khí tượng thủy văn Nam bộ dự báo, tối nay ngày 6 đến 19 giờ ngày 8-10, TPHCM tiếp tục có mưa, có nơi mưa rất lớn, lượng mưa phổ biến từ 70 đến 140mm, có nơi trên 150mm, và sẽ duy trì trong những ngày tới.