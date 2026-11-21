Ngày 21-11, tại khu vực nhà Công quán, đường Tôn Đức Thắng, đặc khu Côn Đảo (TPHCM), Sở VH-TT TPHCM phối hợp UBND Đặc khu Côn Đảo khai mạc Hội sách Côn Đảo năm 2026 với chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo”.