Gần 200 hộ kinh doanh được hướng dẫn sử dụng eTax Mobile

Ngày 21-10, UBND phường Tân Thành (TPHCM) phối hợp với Thuế cơ sở 22 tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai chính sách thuế, ứng dụng eTax Mobile cho gần 200 hộ kinh doanh và tiểu thương trên địa bàn.

Theo ông Trần Văn Trung, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tân Thành, trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng được đẩy mạnh, việc cập nhật chính sách thuế và ứng dụng công nghệ vào thực hiện nghĩa vụ thuế là yêu cầu thiết thực đối với mỗi hộ kinh doanh.

Cán bộ Thuế cơ sở 22 – TPHCM hướng dẫn sử dụng ứng dụng eTax Mobile. Ảnh: QUANG VŨ

Thông qua ứng dụng eTax Mobile, người nộp thuế có thể tra cứu thông tin và thực hiện một số thủ tục thuế trên thiết bị di động theo các chức năng được cung cấp, qua đó giảm thời gian đi lại, tăng tính chủ động trong thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.

Các hộ kinh doanh được hướng dẫn thực hành trực tiếp thực hiện nghĩa vụ thuế. Ảnh: Q.V

Tại hội nghị, đại diện Thuế cơ sở 22 đã triển khai các nội dung về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh; những lưu ý trong kê khai, nộp thuế và sử dụng hóa đơn điện tử. Báo cáo viên cũng hướng dẫn cài đặt, đăng nhập, tra cứu thông tin và sử dụng các tiện ích trên ứng dụng eTax Mobile.

QUANG VŨ