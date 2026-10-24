Gia Lai học kinh nghiệm Nhật Bản để nâng giá trị cá ngừ đại dương

Trong chuyến thăm, làm việc tại Nhật Bản, đoàn công tác UBND tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu (Tokyo), tìm hiểu mô hình quản lý, đấu giá thủy sản và giải pháp nâng cao giá trị cá ngừ đại dương.

Toyosu là trung tâm giao dịch, bảo quản và phân phối thủy sản quy mô lớn của Tokyo, nổi bật với các phiên đấu giá cá ngừ từ sáng sớm. Việc tập trung giao dịch, kiểm soát nhiệt độ và quản lý chuỗi lạnh giúp bảo đảm chất lượng sản phẩm, minh bạch giá trị thương mại.

Chợ đầu mối Toyosu. Ảnh: NGỌC LUẬN

Mô hình này gợi mở hướng phát triển cho Gia Lai, địa phương có khoảng 1.420 tàu cá hoạt động, sản lượng cá ngừ đại dương hằng năm đạt trên 14.000 tấn. Cảng cá Tam Quan giữ vai trò đầu mối tiếp nhận sản phẩm, cung ứng dịch vụ hậu cần, kết nối chuỗi khai thác, thu mua và chế biến thủy sản.

Dù có lợi thế về sản lượng, cá ngừ Gia Lai vẫn cần cải thiện chất lượng bảo quản sau khai thác, hoàn thiện khâu phân loại và tăng liên kết giữa chủ tàu, cơ sở thu mua, doanh nghiệp chế biến.

Qua khảo sát, tỉnh có thêm cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức giao dịch, phân hạng cá ngừ, quản lý chuỗi lạnh và truy xuất nguồn gốc; tham khảo định hướng nâng cấp Cảng cá Tam Quan theo hướng hiện đại, từng bước hình thành trung tâm logistics thủy sản và sàn giao dịch cá ngừ đại dương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh (trái) trao đổi với đại diện chợ đầu mối Toyosu. Ảnh: NGỌC LUẬN

Trao đổi với Ban quản lý chợ Toyosu, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đề xuất tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức giao dịch và nâng cao chất lượng cá ngừ theo yêu cầu thị trường Nhật Bản. Tỉnh mong muốn kết nối doanh nghiệp thu mua, chuyên gia kỹ thuật để cải thiện chất lượng bảo quản sau khai thác, đáp ứng yêu cầu về quy cách sản phẩm, truy xuất nguồn gốc và tiến tới thử nghiệm các lô hàng khi đủ điều kiện.

NGỌC OAI