Gia Lai: Tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ và manh mối về trạm quân y dã chiến

Khi mở rộng tìm kiếm tại vườn nhà dân ở phường An Nhơn Bắc (Gia Lai), lực lượng chức năng phát hiện thêm 4 hài cốt liệt sĩ và manh mối cho thấy nơi đây có khả năng từng là trạm quân y dã chiến.

Ngày 15-10, ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch UBND phường An Nhơn Bắc cho biết, địa phương đang phối hợp với Đội K52 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mở rộng tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại vườn nhà dân ở tổ dân phố Lộc Thuận (phường An Nhơn Bắc).

Lực lượng chức năng lập bàn thờ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Đến nay, lực lượng tìm kiếm phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ tại khu vườn này. Qua tìm kiếm, nhiều manh mối cho thấy khả năng còn nhiều hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

"Từ các manh mối ban đầu, lực lượng chức năng nghi vấn khu vực này có thể từng là bệnh viện hoặc trạm quân y dã chiến, phục vụ chiến trường Khu Đông Núi Bà và lực lượng giải phóng An Nhơn", ông Nguyễn Anh Dũng cho biết.

Lực lượng tìm kiếm đang nỗ lực tìm kiếm manh mối, di vật và hài cốt liệt sĩ. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Trước đó, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tiếp nhận thông tin về vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ do ông Nguyễn Văn Sáu (66 tuổi, tổ dân phố Lộc Thuận) cung cấp. Theo ông Sáu, mẹ ông kể rằng giai đoạn 1963-1968, khu vườn gia đình từng chôn cất nhiều bộ đội. Khoảng năm 1976, khi mở kênh mương dẫn nước, gia đình phát hiện một số phần hài cốt, di vật liệt sĩ. Từ nguồn tin này, lực lượng chức năng đã vào cuộc tìm kiếm và quy tập được 6 hài cốt liệt sĩ.

Kỹ lưỡng tìm kiếm các di vật, hài cốt liệt sĩ sâu dưới lòng đất. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Đợt tìm kiếm gần đây diễn ra từ ngày 9-10, lực lượng chức năng đã tìm thấy, quy tập được thêm 2 hài cốt liệt sĩ cùng di vật là vải võng dù bộ đội, cúc áo, ví da có ảnh đã mờ, bút bi, lược, nhíp, dao gấp, dây dù, bật lửa đá và đạn đại liên.

Các di vật được bảo quản kỹ lưỡng. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Tính đến nay, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện 10 hài cốt liệt sĩ ở khu vực vườn gia đình ông Sáu.

NGỌC OAI