Giá vé phà Cát Lái và phà Bình Khánh tăng từ ngày 28-10

Hành khách đi bộ, xe đạp và xe máy có mức phí tăng thêm 1.000 đồng/lượt so với giá hiện tại. Ô tô và xe tải khác tăng trung bình từ 11% đến 13%

UBND TPHCM vừa có Quyết định số 7046/QĐ-UBND về việc ban hành khung giá dịch vụ sử dụng phà được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại phà Cát Lái và phà Bình Khánh.

Quyết định do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh ký ngày 21-10-2026, xét theo đề nghị của Sở Xây dựng TPHCM cũng như ý kiến thống nhất của các thành viên UBND thành phố.

Phà Bình Khánh kết nối xã Nhà Bè và xã Bình Khánh qua sông Soài Rạp. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Tại Quyết định số 7046, UBND TPHCM giao Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích TNXP dựa trên cơ sở mức giá tối đa được duyệt tại Điều 1 của Quyết định này, triển khai định giá cụ thể trong khung giá được ban hành. Thực hiện công khai mức thu giá dịch vụ, kê khai giá, miễn giá dịch vụ cho các đối tượng sử dụng phà theo quy định.

Đồng thời, UBND TPHCM giao Sở Xây dựng có trách nhiệm giám sát Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích TNXP tổ chức thực hiện thu theo khung giá quy định tại Điều 1 và Điều 2 tại Quyết định số 7046.

Theo đó, Quyết định số 7046 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết định số 1189/QĐ-UBND trước đây, cũng như bãi bỏ Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND đã áp dụng trước đây.

Căn cứ Quyết định số 7046, cũng như dựa vào tình hình biến động tăng giá dầu diesel từ đầu tháng 3-2026 đến nay, xét theo đề nghị của Xí nghiệp Quản lý phà TNXP, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích TNXP triển khai Quyết định số 199/QĐ-DVCI ngày 22-10-2026 về việc ban hành giá dịch vụ sử dụng phà tại bến phà Cát Lái và bến phà Bình Khánh dựa vào tình hình thực tế. Quyết định số 199 sẽ thay thế Quyết định 42/QĐ-DVCI ngày 11-3-2026 của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích TNXP TPHCM trước đây.

Các phương tiện qua lại phà Bình Khánh. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP sáng 23-10, ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà TNXP, cho biết lý do điều chỉnh giá vé là do giá nhiên liệu tăng cao, kéo dài từ thời điểm đầu tháng 3 đến nay.

Chi phí nhiên liệu hiện chiếm hơn 30% tổng chi phí vận hành của hai bến phà. Việc điều chỉnh tăng trung bình từ 11% đến 13% nhằm giúp đơn vị cân đối chi phí, duy trì hoạt động vận tải liên tục, thông suốt, phục vụ an toàn nhu cầu đi lại của người dân.

Cụ thể, theo Quyết định số 199 được Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích TNXP ban hành, mức giá vé mới sẽ áp dụng từ ngày 28-10-2026. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe máy có mức phí tăng thêm 1.000 đồng/lượt so với giá hiện tại. Các phương tiện ô tô và xe tải khác với mức điều chỉnh bình quân tăng từ 11% đến 13%.

Xí nghiệp Quản lý phà TNXP hiện trực thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích TNXP TPHCM.

Bảng giá vé này sẽ chính thức áp dụng từ ngày 28-10

ĐÌNH DƯ