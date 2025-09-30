Xã hội

Giao thông

Bến phà Bình Khánh được đề xuất tài trợ 3 phà 200 tấn

SGGPO

UBND TPHCM vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được về đề xuất tài trợ phương tiện phà hoạt động tại bến phà Bình Khánh.

Bến phà Bình Khánh được đề xuất tài trợ 3 phà 200 tấn

Chủ tịch UBND TPHCM ủng hộ chủ trương Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ tài trợ phương tiện phà hoạt động tại bến phà Bình Khánh, nhằm góp phần giải quyết ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.

Công ty CP đô thị Du lịch Cần Giờ và Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong chủ động phối hợp và tiếp tục làm việc để thống nhất phương án giao nhận phương tiện phà, gửi kết quả cho Sở Xây dựng trong thời gian sớm nhất.

phabinhkhanh.jpg
Bến phà Bình Khánh hiện đang quá tải do thiếu phà

Trước đó, Công ty CP Du lịch Cần Giờ có văn bản gửi UBND TPHCM đề xuất giải pháp tăng cường kết nối giao thông khu vực Cần Giờ trong thời gian chờ hoàn thiện các công trình hạ tầng chiến lược.

Theo đó, thời gian qua nhu cầu đi lại giữa trung tâm thành phố và khu vực Cần Giờ liên tục tăng, đặc biệt là những ngày cuối tuần, lễ, tết. Tuyến phà Bình Khánh hiện là phương tiện kết nối chủ yếu giữa trung tâm TPHCM và khu vực Cần Giờ, đang quá tải do thiếu phà, ảnh hưởng đến đời sống người dân, phát triển kinh tế - xã hội.

Việc nâng cao năng lực vận tải cho bến phà Bình Khánh trở thành nhu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn, thuận tiện cho người dân.

Công ty Cần Giờ đề xuất được tài trợ 3 phà công suất 200 tấn chở người và phương tiện để lực lượng thanh niên xung phong quản lý vận hành, nhằm hỗ trợ tăng công suất phục vụ của tuyến phà Bình Khánh. Việc tài trợ này bao gồm các chi phí phát sinh từ nhiên liệu, chi phí nhân công và các chi phí khác trong quá trình vận hành. Thời hạn hoạt động dự kiến khoảng 2,5 năm, gần với mốc hoàn thành các công trình hạ tầng kết nối trọng điểm của thành phố như cầu Cần Giờ và tuyến đường sắt kết nối Cần Giờ.

Tin liên quan
NGÔ BÌNH

Từ khóa

Bến phà Bình Khánh UBND TPHCM Cần Giờ Thanh niên xung phong Bến phà Cầu Cần Giờ Bình Khánh lấn biển

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn