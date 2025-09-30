Bến phà Bình Khánh được đề xuất tài trợ 3 phà 200 tấn

UBND TPHCM vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được về đề xuất tài trợ phương tiện phà hoạt động tại bến phà Bình Khánh.

Chủ tịch UBND TPHCM ủng hộ chủ trương Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ tài trợ phương tiện phà hoạt động tại bến phà Bình Khánh, nhằm góp phần giải quyết ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.

Công ty CP đô thị Du lịch Cần Giờ và Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong chủ động phối hợp và tiếp tục làm việc để thống nhất phương án giao nhận phương tiện phà, gửi kết quả cho Sở Xây dựng trong thời gian sớm nhất.

Bến phà Bình Khánh hiện đang quá tải do thiếu phà

Trước đó, Công ty CP Du lịch Cần Giờ có văn bản gửi UBND TPHCM đề xuất giải pháp tăng cường kết nối giao thông khu vực Cần Giờ trong thời gian chờ hoàn thiện các công trình hạ tầng chiến lược.

Theo đó, thời gian qua nhu cầu đi lại giữa trung tâm thành phố và khu vực Cần Giờ liên tục tăng, đặc biệt là những ngày cuối tuần, lễ, tết. Tuyến phà Bình Khánh hiện là phương tiện kết nối chủ yếu giữa trung tâm TPHCM và khu vực Cần Giờ, đang quá tải do thiếu phà, ảnh hưởng đến đời sống người dân, phát triển kinh tế - xã hội.

Việc nâng cao năng lực vận tải cho bến phà Bình Khánh trở thành nhu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn, thuận tiện cho người dân.

Công ty Cần Giờ đề xuất được tài trợ 3 phà công suất 200 tấn chở người và phương tiện để lực lượng thanh niên xung phong quản lý vận hành, nhằm hỗ trợ tăng công suất phục vụ của tuyến phà Bình Khánh. Việc tài trợ này bao gồm các chi phí phát sinh từ nhiên liệu, chi phí nhân công và các chi phí khác trong quá trình vận hành. Thời hạn hoạt động dự kiến khoảng 2,5 năm, gần với mốc hoàn thành các công trình hạ tầng kết nối trọng điểm của thành phố như cầu Cần Giờ và tuyến đường sắt kết nối Cần Giờ.

NGÔ BÌNH