Hà Tĩnh: Khen thưởng 2 thanh niên cứu người chìm dưới sông

Sáng 7-11, xã Kỳ Thượng đã tổ chức gặp mặt, biểu dương, trao tặng hoa và giấy khen cho anh Nguyễn Xuân Hải và anh Trần Đình Trọng vì có thành tích xuất sắc trong cứu người bị đuối nước.