HDBank và Vikki Digital Bank nối dài “Kết nối yêu thương”, trao hy vọng đến phụ nữ và trẻ em

Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, HDBank và Vikki Digital Bank cùng gửi món quà từ trái tim: chung tay chăm lo cho phụ nữ và em nhỏ đang cần được chở che, để thêm một gia đình vơi lo âu, thêm một cuộc đời được nâng đỡ.

Ban lãnh đạo cùng cán bộ, nhân viên HDBank và Vikki Digital Bank chung tay đóng góp cho chương trình “Kết nối yêu thương”, đồng thời trân trọng mời khách hàng cùng đồng hành qua tài khoản 68.68.68.68 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại HDBank. Mỗi đóng góp mang theo sự sẻ chia, tiếp thêm cơ hội chữa bệnh và niềm tin cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Gửi một tấm lòng, trao thêm hy vọng

Tối 5/10/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm, chương trình “Kết nối yêu thương” do Bộ Công an phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức đã huy động gần 60 tỷ đồng. Với sự tham dự và đồng hành của Anh hùng Lao động, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đã thay mặt toàn thể cán bộ nhân viên Vietjet, Sovico và HDBank trao tặng 30 tỷ đồng.

Anh hùng Lao động, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, đã thay mặt cán bộ nhân viên Sovico, Vietjet và HDBank trao tặng 30 tỷ đồng

Từ đêm chương trình, những tấm lòng tiếp tục tìm đến nhau qua tài khoản 68.68.68.68. Dãy số dễ nhớ trở thành một nhịp cầu yêu thương, để sự quan tâm được gửi trao mỗi ngày và đến gần hơn với những người cần giúp đỡ.

Nhân dịp 20/10, lời mời chung tay từ HDBank và Vikki Digital Bank cũng là lời tri ân dành cho phụ nữ bằng hành động thiết thực. Bên cạnh những bó hoa và lời chúc, sự sẻ chia hôm nay có thể góp thêm chi phí điều trị cho một người mẹ, giúp một em nhỏ sớm trở lại lớp học, để một gia đình có thêm những ngày bình yên bên nhau.

Với những phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, nhất là các gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, mỗi sự giúp đỡ kịp thời đều đáng quý. Một người góp một phần, nhiều người cùng góp sức, yêu thương sẽ trở thành điểm tựa để họ vững lòng đi qua những ngày khó khăn.

Chăm lo hôm nay, vun đắp tương lai

Hành trình ấy tiếp nối sự đồng hành nhiều năm của Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo cùng HDBank, Vietjet và Sovico trong chăm sóc sức khỏe, giáo dục, nhà ở và hỗ trợ sinh kế. Từ những chuyến thăm làng trẻ em SOS, học bổng dành cho trẻ mồ côi đến những chiếc áo ấm gửi về vùng sâu, vùng xa, mỗi việc làm đều gửi gắm mong muốn trẻ em được lớn lên trong sự quan tâm và có cơ hội học tập, trưởng thành.

Anh hùng Lao động, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, đã thay mặt cán bộ nhân viên Sovico, Vietjet và HDBank trao tặng 30 tỷ đồng

Với phụ nữ, sự đồng hành còn hướng đến một tương lai tự chủ. Thông qua hợp tác cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các chương trình hỗ trợ vốn ưu đãi, khởi nghiệp xanh, khởi nghiệp số và đào tạo kỹ năng quản lý tài chính, thương mại điện tử mở thêm cơ hội để chị em gây dựng sinh kế, phát triển công việc và chăm lo cho gia đình.

Cùng với đó, sự quan tâm đến giáo dục, kỹ năng số và cơ hội tiếp cận công nghệ cho trẻ em gái góp phần nuôi dưỡng những ước mơ từ sớm, để các em tự tin bước tới tương lai.

Qua “Kết nối yêu thương”, HDBank và Vikki Digital Bank trân trọng mời khách hàng, đối tác và cộng đồng tiếp tục đồng hành. Mỗi tấm lòng gửi đến hôm nay có thể giúp một người mẹ bớt nhọc nhằn, một em nhỏ giữ được nụ cười, một mái nhà ấm lại niềm hy vọng.