Masan Group và Masan Consumer cùng được vinh danh trong TOP 50 Công ty niêm yết kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

Với doanh nghiệp niêm yết, mở rộng quy mô thường đi kèm áp lực vốn và biên lợi nhuận. Masan đang cho thấy hai mục tiêu này có thể song hành. Ngày 11/11/2026, Masan Group (HOSE: MSN) và Masan Consumer (HOSE: MCH) cùng được vinh danh trong Top 50 Công ty niêm yết kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam.

Bảng xếp hạng Top 50 Công ty niêm yết kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư phối hợp cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS) thực hiện vừa bước sang cột mốc 15 năm, với phương pháp đánh giá khắt khe qua ba năm liên tiếp dựa trên doanh thu, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS).

Masan Consumer được ghi nhận TOP 50 ngay trong năm đầu niêm yết trên HOSE

Trong bối cảnh nhiều biến động của thị trường tài chính, việc Masan Group (HOSE: MSN) tiếp tục ghi tên mình trong danh sách năm thứ 13 liên tiếp, song hành cùng sự xuất hiện của Masan Consumer (HOSE: MCH) ngay trong năm đầu niêm yết trên HOSE, phản ánh năng lực quản trị bền vững qua nhiều chu kỳ kinh tế và sự lan tỏa hiệu quả sâu rộng trong toàn bộ hệ sinh thái.

Lợi nhuận tăng gấp ba lần, vượt tốc độ tăng trưởng doanh thu

Điểm đáng chú ý trong kết quả kinh doanh của Masan năm 2026 là lợi nhuận tăng nhanh hơn doanh thu. Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất đạt 89.118 tỷ đồng, tăng 52,7% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 8.042 tỷ đồng, gấp hơn ba lần. Điều này cho thấy khả năng sinh lời của Tập đoàn đang được cải thiện cùng với đà tăng trưởng doanh thu.

WinCommerce (WCM) ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III tăng 86%, cho thấy mạng lưới bán lẻ đã chuyển từ giai đoạn mở rộng sang giai đoạn sinh lời

Sự cải thiện đến từ nhiều động lực cùng lúc thay vì phụ thuộc vào một mảng đơn lẻ. Trong hệ sinh thái tiêu dùng bán lẻ, WinCommerce (WCM) ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III tăng 86%, cho thấy mạng lưới bán lẻ đã chuyển từ giai đoạn mở rộng sang giai đoạn sinh lời. Ở mảng vật liệu công nghệ cao, Masan High-Tech Materials (UPCOM: MSR) trở thành động lực lợi nhuận thứ hai trong bối cảnh thị trường vonfram thuận lợi. Cấu trúc lợi nhuận đa nguồn giúp Tập đoàn giảm rủi ro tập trung và gia tăng tính ổn định của dòng tiền.

Quan trọng hơn, tăng trưởng lợi nhuận đang đi cùng quá trình tái cấu trúc đòn bẩy. Tỷ lệ nợ vay ròng trên EBITDA giảm từ 2,7 lần cuối năm 2025 xuống 2,0 lần vào cuối quý III/2026. Theo Tổng Giám đốc Masan Group - Ông Danny Le, trong hai đến ba năm tới, Tập đoàn tiếp tục ưu tiên giảm nợ và hướng tới hoàn trả vốn cho cổ đông thông qua cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu, tùy điều kiện thị trường.

Masan Consumer: Từ mở rộng độ phủ đến tăng trưởng tại từng điểm bán

Năm 2026 đánh dấu những bước tiến đáng chú ý của Masan Consumer (HOSE: MCH) trên thị trường chứng khoán và trong hoạt động kinh doanh. Sau khi chuyển sang niêm yết trên HOSE vào ngày 25/12/2025, cổ phiếu MCH được đưa vào rổ VN30 trong kỳ xem xét đầu tiên đáp ứng đủ điều kiện. Cùng với đó, doanh thu quý III/2026 đạt 8.743 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ, ghi nhận tốc độ tăng trưởng theo quý cao nhất trong ba năm.

Chỉ bảy tháng sau khi chuyển sàn, cổ phiếu MCH đã được đưa vào rổ VN30

Động lực phía sau là sự dịch chuyển từ mở rộng độ phủ sang nâng cao năng suất điểm bán. Khi sản phẩm đã có mặt tại 98% hộ gia đình Việt Nam qua khoảng 570.000 điểm bán, dư địa tăng trưởng nằm ở việc mỗi cửa hàng bán được nhiều sản phẩm phù hợp hơn. Nền tảng quản trị phân phối OneTech ứng dụng AI giúp doanh nghiệp dự báo nhu cầu sát hơn và gắn tín hiệu tại điểm bán với kế hoạch sản xuất, qua đó hạn chế thiếu hàng và tồn kho không cần thiết.

Bên cạnh thị trường nội địa, MCH đang mở thêm trục tăng trưởng dài hạn ở thị trường quốc tế. Sản phẩm của doanh nghiệp hiện được xuất khẩu tới khoảng 60 quốc gia, với mục tiêu có 5 thương hiệu được công nhận quốc tế vào năm 2031 thông qua việc xây dựng thương hiệu ngay tại thị trường sở tại, nhân rộng mô hình đã thành công tại Việt Nam.

Masan gia tăng sở hữu tại MCH, củng cố lợi ích dài hạn cho cổ đông

Bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực, Masan Consumer còn giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phân bổ vốn của Tập đoàn Masan. Trong tháng 10/2026, Masan đã công bố kế hoạch mua thêm cổ phần MCH, hướng tới nâng tỷ lệ sở hữu từ khoảng 69,4% lên 74,9%. Việc gia tăng sở hữu tại doanh nghiệp tiêu dùng cốt lõi được kỳ vọng giúp MSN nâng tỷ trọng lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ, đồng thời gia tăng nguồn thu cổ tức từ MCH trong dài hạn. Động thái này cũng thể hiện định hướng tập trung nguồn lực vào những hoạt động kinh doanh có tiềm năng tăng trưởng và tạo dòng tiền.

3 sản phẩm của Masan High-Tech Materials đạt Thương hiệu Quốc Gia Việt Nam 2026

Theo nhận định của Công ty Chứng khoán TPHCM (HSC), nếu MSR là một trong những động lực đóng góp lớn vào tăng trưởng lợi nhuận của Masan trong năm 2026, thì từ năm 2027, MCH và Techcombank được kỳ vọng đóng vai trò lớn hơn trong phần lợi nhuận tăng thêm. Điều này cho thấy triển vọng tăng trưởng của Tập đoàn không chỉ đến từ điều kiện thuận lợi của thị trường vật liệu công nghệ cao, mà còn được hỗ trợ bởi các hoạt động kinh doanh tiêu dùng và tài chính.