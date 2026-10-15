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Hoàng Thùy Linh ra mắt MV “Thầy Dùi”, mở đầu chương âm nhạc mới

SGGPO

Từ tiếng cười dân gian đến những suy tưởng về con người, thiên nhiên và hòa bình, MV Thầy Dùi tiếp nối cách Hoàng Thùy Linh khai thác chất liệu văn hóa Việt để kể chuyện đời sống đương đại.

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Hoàng Thùy Linh ra mắt MV mới

Ca khúc do nhạc sĩ Khắc Hưng sáng tác, đánh dấu lần hợp tác tiếp theo với Hoàng Thùy Linh sau Gieo quẻ, Hạ phỏm thuộc album LINK (2022). Nội dung MV được nữ nghệ sĩ phát triển cùng đạo diễn Nhu Đặng.

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Qua tiếng cười trào phúng và những hình ảnh trong MV, Hoàng Thùy Linh cùng các cộng sự gửi gắm niềm tin vào thiện ý, sự tỉnh táo và khả năng cùng nhau tạo nên thay đổi của con người. Ca khúc cũng là lời tự nhắc mỗi người cân nhắc lời nói, chuyên tâm làm tốt công việc, trân trọng gia đình, gìn giữ tình bạn và đối đãi với nhau bằng thiện ý.

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Hình ảnh trong MV

Ca từ vận dụng thành ngữ, tục ngữ Việt Nam, kết hợp cách nói vè dân gian với nhịp điệu đương đại. Phần phối khí lấy cảm hứng từ tiết tấu trống trong nghệ thuật hát chầu văn và các bài vè, kết hợp âm sắc, nhịp điệu của trống hiện đại.

Tiếng chim hót, tiếng kèn, tiếng chuông, tiếng gõ sạp cùng những âm thanh của đời sống dân dã góp phần tạo nên sắc thái riêng cho ca khúc.

TIỂU TÂN

Từ khóa

Hoàng Thùy Linh MV Thầy Dùi âm nhạc

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