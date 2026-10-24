Học sinh Singapore thích thú trải nghiệm tiết học cùng học sinh TPHCM

Cùng học AI, STEM, Toán, Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh là trải nghiệm đầy thú vị của học sinh Trường Bendemeer Secondary School (Singapore) trong chuyến giao lưu với học sinh Trường THCS Võ Trường Toản, phường Sài Gòn, TPHCM, sáng 23-10.

Giờ học AI tại phòng bộ môn của lớp 8/7, Trường THCS Võ Trường Toản có thêm những người bạn đặc biệt đến từ Trường Bendemeer Secondary School (Singapore). Trong tiết học, lớp được chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm sử dụng máy tính, thiết kế bản nhạc từ ứng dụng AI.

Lần đầu tiên học cùng bạn quốc tế

Chủ động hướng dẫn những người bạn mới sử dụng AI để tạo bản nhạc “Cảm ơn thầy cô”, Thành Nhân, học sinh lớp 8/7 cho biết đây là lần đầu tiên em được học AI hoàn toàn bằng tiếng Anh, cùng những người bạn quốc tế. “Các bạn Singapore rất hào hứng, ấn tượng khi học sinh Việt Nam được học AI trong chương trình học. Khi học cùng các bạn, em không chỉ có thêm những người bạn mới mà còn được trau dồi thêm khả năng tiếng Anh của mình, hiểu thêm về văn hóa, giáo dục nước bạn”, Thành Nhân bày tỏ.

Tại lớp 8/2, sự hiện diện của những người bạn Singapore cũng đã khiến tiết Khoa học tự nhiên bài Phản xạ ánh sáng trở nên đặc biệt. Tiết học được thầy Huỳnh Thanh Duy, giáo viên Khoa học tự nhiên tổ chức hoàn toàn bằng tiếng Anh, theo hình thức bài học STEM. Học sinh 2 trường cùng nhau làm kính vạn hoa từ những vật liệu như bìa cứng, gương nhựa, màu vẽ…

“Học sinh trong lớp các em rất chủ động tương tác, trao đổi với các bạn quốc tế, nhiều em còn mạnh dạn hướng dẫn các bạn trong suốt tiết học, cổ vũ nhiệt tình khi các bạn hoàn thành sản phẩm. Với môn Khoa học tự nhiên, khi được dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, đặc biệt khi có sự tham gia của học sinh, giáo viên nước ngoài, điều quan trọng là giáo viên phải tạo ra được sự kết nối, để làm sao mọi học sinh đều có thể hiểu được nội dung bài học, không gặp phải rào cản ngôn ngữ, phương pháp”, thầy Duy chia sẻ.

Học sinh quốc tế ấn tượng với môi trường học thuật tại TPHCM

Trong khi đó, tại lớp 9/4, học sinh 2 trường cùng tham gia tiết Toán bài học về Bất phương trình. Tiết học được thầy Võ Quốc Ấn, giáo viên Toán thiết kế qua các trò chơi, học tập theo nhóm, với toàn bộ quá trình tương tác diễn ra bằng tiếng Anh. Để chuẩn bị tiết học, thầy Ấn phối hợp với tổ tiếng Anh xây dựng kế hoạch bài dạy, trong đó giáo viên Toán sẽ phụ trách về chuyên môn, giáo viên tiếng Anh góp ý, thẩm định về thuật ngữ chuyên ngành, đảm bảo chuẩn kiến thức và ngôn ngữ.

“Dạy Toán bằng tiếng Anh cho học sinh Việt đã khó, nhưng tiết học này còn có cả học sinh và giáo viên nước ngoài tham gia. Thông qua các trò chơi, phương pháp giảng dạy đổi mới, học sinh 2 trường cùng hòa nhịp với bài học, các em hào hứng giải toán và tranh luận rất sôi nổi. Những tiết học với bạn bè quốc tế sẽ là cơ hội rất tốt để học sinh của trường học hỏi thêm về ngôn ngữ, văn hóa, tự tin hơn trong giao tiếp bằng tiếng Anh, giáo viên cũng có điều kiện nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy”, thầy Ấn vui vẻ nói.

Bên cạnh việc được trực tiếp tham gia vào các tiết học bộ môn, học sinh Trường Bendemeer Secondary School còn được tìm hiểu về môi trường học tập, văn hóa, ẩm thực Việt Nam và TPHCM, tham quan cơ sở vật chất, giờ ăn bán trú tại Trường THCS Võ Trường Toản.

Đức Trí, học sinh lớp 9/2 cho biết, các bạn Singapore rất thích thú khi biết được rằng trong giờ bán trú hôm nay có món bún bò- là đặc sản của Việt Nam. Ngoài ra, các phòng bộ môn Khoa học tự nhiên, Thư viện với thiết kế mở, tăng trải nghiệm cũng để lại ấn tượng với các bạn. “Em rất tự hào khi trường mình có thể tạo dấu ấn như vậy với bạn bè quốc tế”, Đức Trí chia sẻ.

Đẩy mạnh những tiết học đa văn hóa

Theo cô Dương Nguyễn Thảo Linh, tổ trưởng tổ Tiếng Anh, Trường THCS Võ Trường Toản, việc đón các đoàn giao lưu quốc tế là hoạt động thường niên của nhà trường. Điểm mới trong năm nay là chương trình hoàn toàn do học sinh xây dựng, từ đảm nhận vai trò dẫn chương trình đến hướng dẫn các đoàn học sinh nước bạn tham quan, trải nghiệm tại trường và trong giờ học. Đáng chú ý, hoạt động dạy học bằng tiếng Anh được mở rộng sang nhiều bộ môn, thay vì chỉ tập trung giới thiệu về văn hóa, truyền thống… Qua đó, cả học sinh, giáo viên có thêm cơ hội chủ động, tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh trong môi trường học tập thực tế.

Cô Trần Thúy An, Hiệu trưởng Trường THCS Võ Trường Toản cho biết, theo kế hoạch năm học 2026-2027, nhà trường sẽ đón 3 đoàn học sinh, giáo viên quốc tế từ Singapore, Nhật Bản qua giao lưu, học tập. Mỗi đoàn giao lưu, nhà trường đều gắn vào kế hoạch giáo dục, trao quyền chủ động cho giáo viên, học sinh cùng thiết kế chương trình.

“Trong nỗ lực đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2, trường chú trọng đẩy mạnh các tiết học đa văn hóa. Việc đưa tiếng Anh vào từng môn học, cùng sự tham gia của bạn bè quốc tế, tạo môi trường học thuật đa dạng, trong một môi trường đa văn hóa. Sau mỗi tiết học, những góp ý từ giáo viên nước bạn cũng giúp thầy cô nâng cao thêm năng lực chuyên môn. Do đó, nhà trường xem các chương trình giao lưu quốc tế là cơ hội để nâng cao khả năng tiếng Anh cho cả học sinh, giáo viên một cách hiệu quả nhất”, cô An nhìn nhận.

YẾN HOA