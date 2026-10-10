Hội Cựu chiến binh TPHCM khánh thành vườn cây tại xã Long Hải

Sáng 10-10, Hội Cựu chiến binh TPHCM phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã Long Hải tổ chức khánh thành “Vườn cây Đại đoàn kết” tại ấp Hải Bình, đồng thời trao 50 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Cựu chiến binh trồng cây tại Vườn cây Đại đoàn kết

Vườn cây có diện tích khoảng 1.000m², được triển khai nhằm hưởng ứng phong trào “Thành phố muôn sắc hoa” và chiến dịch trồng một triệu cây xanh trong giai đoạn 2026-2030.

Sau khi thực hiện nghi thức khánh thành, các đại biểu trồng cây tạo cảnh quan xanh và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM, khẳng định hoạt động trồng cây xanh góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của hội viên cựu chiến binh, tiếp tục lan tỏa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong các phong trào tại địa phương.

Hội Cựu chiến binh TPHCM phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã Long Hải khánh thành “Vườn cây Đại đoàn kết”

Thông tin từ Hội Cựu chiến binh TPHCM, đến hết tháng 9-2026, các cấp hội trên địa bàn thành phố đã trồng hơn 21.000 cây xanh tại công sở, trường học, các tuyến đường, gắn với mô hình “Đường cờ hoa Cựu chiến binh gương mẫu”.

Dịp này, Hội Cựu chiến binh TPHCM trao 50 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng, tặng học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn tại xã Long Hải.

NGUYỄN NAM